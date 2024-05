Martes, 21 de mayo de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel ataca dos hospitales en el norte de Gaza mientras prosigue su incursión en Rafah

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí atacó este martes con artillería dos de los principales hospitales del norte de la Franja de Gaza, poniendo al límite a un sistema de salud cada vez más menguado, mientras tropas terrestres y fuerzas aéreas prosiguen con su ofensiva en Rafah. El Hospital de Kamal Adwan dejó de funcionar tras los ataques de tanques israelíes. El segundo hospital bajo asedio militar israelí es el del Al Awda. La ofensiva israelí prosigue mientras tanto en Rafah, donde en las últimas 24 horas al menos cinco personas murieron. El Ejército israelí aseguró además haber eliminado en esa ciudad del sur de Gaza infraestructura de Hamás.

El ministro de Defensa de Israel dice que su país "no reconoce" la autoridad de la CPI

Jerusalén (EFE).- El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró este martes que su país "no forma parte" y "no reconoce" la autoridad de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal pidió para él y para el primer ministro, Benjamín Netanyahu, órdenes de arresto el lunes por "crímenes de guerra". "El paralelismo que ha trazado", dijo, refiriéndose al fiscal Karim Khan, "entre la organización terrorista Hamás y el Estado de Israel es despreciable", criticó Gallant en la red social X. El titular de Defensa recalcó que el Ejército israelí combate respetando el derecho internacional.

UCRANIA GUERRA

Ucrania pide interceptar misiles rusos desde territorio de la OTAN. Alemania pide más Patriot para Kiev

Kiev (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, pidió a sus socios que consideren la posibilidad de ayudar militarmente a Kiev interceptando desde territorio de la OTAN los misiles que Rusia dirige contra territorio ucraniano. “No hay ningún argumento legal, de seguridad o moral que suponga un obstáculo para que nuestros socios derriben misiles rusos sobre el territorio de Ucrania desde su territorio”, declaró Kuleba. Desde Letonia el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, instó a los aliados de la OTAN y a otros países a enviar a Kiev más sistemas de defensa antiaérea, a ser posible sistemas Patriot de fabricación estadounidense.

SUDÁN REBELIÓN

Denuncian la muerte de 110 personas por desnutrición en un campo de desplazados en el oeste de Sudán

Jartum (EFE).- Al menos 110 personas, en su mayoría niños, murieron en un mes por desnutrición en un campamento de desplazados en el oeste de Sudán, unas las regiones más castigadas por la guerra en este país africano, dijo el responsable local de los campos de desplazados en esa zona, Isak Abdala. "Según las últimas estadísticas, en un mes murieron 66 niños, 6 mujeres embarazadas y 38 ancianos debido a la desnutrición en el campo de desplazados de Kalma", cerca de Nyala, capital del estado del sur de Darfur, dijo Abdala, que denunció "casos de parálisis entre los niños, entre otras enfermedades por la ausencia de vacunación durante todo un año".

ESPAÑA ARGENTINA

España retira a su embajadora en Buenos Aires por la crisis con Milei. Este lo califica de "disparate"

Madrid (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció este martes que España retira a su embajadora en Buenos Aires tras la crisis diplomática abierta con el presidente de este país, Javier Milei. Albares señaló que ya que la situación no ha cambiado, sin que haya habido una disculpa por parte de Milei tras sus manifestaciones contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, Argentina "continuará sin embajadora". En su primera reacción a la retirada de la embajadora española Milei calificó de "disparate" la medida española.

EEUU ELECCIONES

Activistas de Georgia impugnarán ley que "limita" el voto de minorías como la latina en un estado clave

Atlanta (EEUU) (EFE).- Grupos de defensa del voto en el estado de Georgia (EE. UU.) se están preparando para dar la batalla contra una ley que consideran limitaría ese derecho a minorías como la latina, en un estado en disputa entre republicanos y demócratas en el que el presidente Joe Biden dio la sorpresa hace cuatro años, justamente gracias al voto de comunidades minoritarias. A menos de seis meses de las presidenciales en EE.UU., estos activistas se preparan para impugnar una legislación que aseguran "impone más barreras" a los votantes y dificulta la labor de los funcionarios electorales del estado.

EEUU TRUMP

La defensa de Trump concluye su presentación y los alegatos finales empezarán el próximo martes

Nueva York (EFE).- La defensa del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) concluyó este martes su presentación de pruebas y testigos en juicio penal, en el que se acusa al magnate de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial, y los alegatos finales se retrasan hasta el próximo martes 28 de mayo. Finalmente, el equipo legal de Trump no llamó al estrado al magnate, que no había descartado declarar pese a los consejos de su equipo legal de que se abstuviera de hacerlo. La semana que viene, después de los alegatos finales, el jurado de doce personas deberá acordar por unanimidad el veredicto.

MÉXICO ELECCIONES

La cifra de candidatos a las elecciones del 2 de junio con protección federal en México supera los 500

Ciudad de México (EFE).- La cifra de candidatos mexicanos que reciben protección federal ante el riesgo de violencia superó los 500 a menos de dos semanas de que sean las elecciones del 2 de junio, informó este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador. El gobernante mexicano no precisó en su conferencia matutina quiénes han solicitado esta protección, pero apenas hace una semana el Ejército informó de casi 3.000 elementos que protegían entonces a 465 candidatos y cuatro funcionarios electorales, además de un despliegue de casi 5.000 agentes para tareas de los comicios.

UE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La UE aprueba definitivamente la ley de inteligencia artificial. Entrará en vigor completamente en 2026

Bruselas (EFE).- La Unión Europea aprobó definitivamente la ley de inteligencia artificial (IA) Entrará en vigor completamente en 2026. En noviembre quedarán ya prohibidos los sistemas de IA de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual. Tampoco se podrán utilizar sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales ni la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano.También estará prohibido expandir o crear bases de datos faciales captados de manera indiscriminada por internet o de grabaciones audiovisuales.

FESTIVAL CANNES

Cronenberg perturba en Cannes con cámaras que se introducen en féretros

Cannes (Francia) (EFE).- El fallecimiento de su mujer hace siete años llevó al cineasta canadiense David Cronenberg a creer que no volvería a hacer cine pero no fue así y ahora con 'The Shrouds', presentada este martes en la competición de Cannes, ha hecho una especie de ejercicio para liberarse del dolor que esa pérdida le provocó. Una película que ha perturbado en el festival, con su idea de introducir cámaras en los féretros de los seres queridos para ver cómo se descomponen. "Algunos planos son desasosegantes", reconoció en rueda de prensa uno de los protagonistas, el actor francés Vincent Cassel. EFE

int-jam