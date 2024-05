Condenado a tres años de cárcel por blasfemia un rapero iraní

Un tribunal revolucionario iraní ha condenado a una pena de tres cárcel al rapero Amir Tatalu, según han recogido medios iraníes este domingo. Tatalu, o Amirhosein Maghsudlu, de 36 años, ha sido declarado culpable de un delito de blasfemia, informa la agencia de noticias oficial iraní, IRNA. Cabe recurso contra la sentencia. El portal de noticias Mizan, vinculado al poder judicial, ha confirmado la pena de cárcel, pero no ha especificado la duración exacta. Tatalu tiene un amplio número de seguidores y ha protagonizado polémicas por su música y su aspecto. También ha sido acusado de propaganda contra el Estado, un delito que contempla la pena de muerte, pero hasta ahora ha evitado la pena capital. En esta ocasión ha sido juzgado por el juez ultraconservador Iman Afshari, conocido por la dureza de sus sentencias hasta el punto de que ha sido objeto de sanciones internacionales. El rapero ha vivido varios años en Turquía exiliado, pero fue trasladado a Irán en diciembre por las autoridades turcas. Sus canciones no son legales oficialmente en Irán por no tener la autorización del Ministerio de Cultura y las autoridades lo consideran demasiado occidental. Voces opositoras en cambio lo consideran cercano al sistema político iraní. En 2020 pidió publicamente a sus seguidoras menores de edad unirse a su "harén", lo que generó una nueva polémica que provocó el cierre de su cuenta en Instagram.