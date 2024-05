'Tata' Martino: "La idea es que Messi juegue el sábado, pero no vamos a correr riesgos"

Chicago (EE.UU.), 15 may (EFE).- El argentino Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este miércoles que Leo Messi no disputó el partido en el campo del Orlando City (0-0) para no correr riesgos tras sus molestias en la rodilla izquierda y que "la idea es que juegue el sábado" contra el DC United.

"Estaba con molestias, entrenó todos los días dentro de lo que tenía pactado con el cuerpo médico y acorde a las molestias que tenía en la rodilla. Estaba tranquilo, se hizo estudios, los estudios dieron muy bien", explicó Martino en la rueda de prensa posterior al partido de Orlando, acabado con empate 0-0.

"El hecho es que habiendo tres partidos en una semana entendimos que era prudente que no jugase hoy. La idea es que Messi juegue el sábado, pero depende de cómo va evolucionando. No vamos a correr ningún tipo de riesgo", agregó.

Martino destacó el impacto que Messi tiene en las dinámicas ofensivas de cualquier equipo.

"Hoy hay algo que no estando Leo es imposible de lograr y es la capacidad que tiene él para jugar en los últimos 25 metros del campo. Pero eso lo siente el Inter hoy y lo sentía el Barcelona hace diez años", dijo.

"Cuando el rival se repliega y hay pocos espacios, él solucionaba. Pero fuimos un equipo ordenado. En el aspecto defensivo fuimos un equipo bastante sólido", prosiguió. EFE

am/cav