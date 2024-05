Aumentan a 33 los muertos por el colapso de un edificio en construcción en Sudáfrica

El balance de víctimas mortales a causa del derrumbe que se produjo la semana pasada en un edificio en construcción en la ciudad de George, en el sur de Sudáfrica, ha aumentado a 33, según han indicado las autoridades locales. El Ayuntamiento de George ha indicado en su página web que de los fallecidos --27 hombres y seis mujeres-- han identificado a 18 personas, que son sudafricanos (siete), malauíes (cinco), zimbabuenses (tres), doz mozambiqueños y un lesotense. Por otro lado, hay todavía 19 personas que siguen en paradero desconocido. Además, doce están hospitalizadas, sin que hayan precisado el estado de ellas, mientras que 62 han sido rescatadas y están recuperadas. El ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, afirmó el domingo que los contratistas del edificio que se derrumbó no han proporcionado la información solicitada por las autoridades, según el portal de noticias News24. No obstante, aseveró que "si la compañía no colabora, tendrán la ley y la legislación".