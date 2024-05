El exjugador Tijani Babangida, en estado crítico tras un accidente de tráfico en el que falleció su hermano

El exjugador del Ajax de Ámsterdam Tijani Babangida, hermano del exfutbolista del FC Barcelona Haruna Babangida, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en Nigeria, su país natal, en el que ha muerto su hermano menor Ibrahim, también exfutbolista, y en el que han resultado heridos tanto su mujer como su hijo. Según recoge el diario nigeriano 'The Punch', el accidente se produjo el jueves en la carrera que une las localidades nigerianas de Kaduna -ciudad natal de los hermanos Babangida- y Zaria, aunque no se han desvelado las razones del siniestro. Ibrahim murió en el acto y será enterrado este mismo viernes, mientras que Tijani, en estado crítico, fue trasladado a un centro hospitalario, igual que la mujer del exjugador del Ajax, su hijo y una empleada de la familia. Fuentes hospitalarias aseguran que el exextremo del conjunto neerlandés está "consciente". Ibrahim Babangida, que contaba con 47 años, fue campeón del mundo con Nigeria en el Mundial Sub-17 de 1993. Tijani, de 50 años, fue internacional con Nigeria en 36 ocasiones -en las que marcó cinco goles- y jugó con las 'Super Águilas' el Mundial '98, en el que llegaron a octavos de final. Entre sus principales logros cuenta con el oro logrado en los Juegos Olímpicos de Atlanta '96, así como un subcampeonato de la Copa África en 2000. Militó entre 1996 y 2001 en el Ajax, con 102 partidos disputados y 25 goles y con el que celebró una Eredivisie y dos Copas de los Países Bajos. Ambos son hermanos del extremo izquierdo Haruna Babangida, que recaló en las categorías inferiores del FC Barcelona con 15 años y que militó en el filial, con el que se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en debutar, entre 1998 y 2004. A pesar de ser del agrado de Louis van Gaal, no logró brillar como culé y fue cedido sucesivamente al Terrassa y al Cádiz.