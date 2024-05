Netanyahu recalca que la tregua aceptada por Hamás está "muy lejos" de las demandas de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aseverado este martes que la propuesta de tregua formulada por Qatar y Egipto, y aceptada en la víspera por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), está "muy lejos" de satisfacer las demandas de la parte israelí, razón por la que no se accedió a firmar un alto el fuego y el Ejército irrumpió horas después en el paso fronterizo de Rafá, en el sur de la Franja. "La propuesta de ayer de Hamás pretendía torpedear la entrada de nuestras fuerzas en Rafá. No sucedió. Como determinó unánimemente el Gabinete de Guerra, la propuesta de Hamás está muy lejos de los requisitos necesarios para Israel", ha manifestado el primer ministro Netanyahu durante un discurso. Según ha destacado Netanyahu, Israel no aceptará ninguna propuesta que "ponga en peligro la seguridad" de la ciudadanía y "el futuro" del país. En este sentido, ha informado de que ha instruido a los negociadores israelíes en El Cairo para que "sigan firmes en las condiciones necesarias" y se aseguren de que se garantice la seguridad del país. Así las cosas, el mandatario israelí ha defendido que las operaciones en Rafá tienen el objetivo tanto de acabar con Hamás, como de garantizar el regreso a casa de los rehenes israelíes capturados por las milicias palestinas el 7 de octubre, fecha en que estalló la actual guerra en Oriente Próximo. "Ya lo hemos demostrado en la liberación anterior de los secuestrados: la presión militar sobre Hamás es una condición necesaria para proteger el regreso de nuestros rehenes (...) Israel no permitirá que Hamás restablezca su malvado gobierno en la Franja de Gaza, Israel no permitirá que se restablezca sus capacidades militares para seguir luchando por nuestra destrucción", ha dicho. En este contexto, el mandatario israelí ha aseverado que la toma del paso de Rafá es importante de cara a lograr "la destrucción de las capacidades militares restantes de Hamás", incluidos sus batallones en la ciudad. "Esta mañana le negamos a Hamás un paso que era esencial para establecer su reino de terror en la Franja", ha destacado. Hamás anunció el lunes que aceptaba los términos de un acuerdo para un alto el fuego propuesto por Qatar y Egipto, si bien más tarde las autoridades israelíes no accedieron a sellar el pacto al considerar que no cumplía con sus demandas. Horas después de esto hechos, el Ejército israelí tomó el paso de Rafá, en el sur de la Franja. ISRAEL CONTINUARÁ LA OPERACIÓN "CUANTO SEA NECESARIO" Por su parte, el ministro del gabinete de guerra y una de las principales figuras de la oposición israelí, Benny Gantz, ha subrayado que tras este primer inicio de la operación sobre Rafá, el Ejército de Israel "continuará y ampliará" los combates "cuanto sea necesario". Después de Netanyahu, Gantz se ha dirigido a la opinión pública en una intervención en la que ha "animado" a todos los soldados del Ejército israelí a continuar como hasta ahora, convencido, ha dicho, "de que cumplirán su misión". A su vez, ha reafirmado que la "máxima prioridad" sigue siendo traer de vuelta a los rehenes que continúan bajo cautiverio de Hamás, si bien ha recordado al equipo negociador que estuvo en El Cairo que su obligación no solo es "escuchar" sino también "remover cada piedra" para lograr un acuerdo satisfactorio para Israel. "Todos estamos trabajando para que esto suceda, día a día", ha dicho Gantz, reprochando a quienes desde la oposición han podido utilizar esta cuestion con fines partidistas. "Nunca permitiremos que se introduzcan consideraciones políticas en esta cuestión sagrada", ha remarcado. "Nuestros logros, incluso si tardan mucho en lograrse, deben ser estratégicos, y el regreso de nuestros rehenes es el primer objetivo, junto con la necesidad de eliminar la amenaza de Hamás y garantizar que no resurja", ha concluido.