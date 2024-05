Verstappen se postula favorito al sprint en Miami con reparto de errores

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) logró la primera posición de la parrilla del sprint de este sábado en el Gran Premio de Miami, sexta prueba del Mundial, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán quinto y octavo. Verstappen fue el mejor este viernes por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y el otro Red Bull de Sergio Pérez, pero el campeón del mundo se mostró sorprendido por su mejor tiempo. "¿Qué han hecho los demás, porque mi vuelta ha sido horrible", dijo el líder del Mundial. Los pilotos se la jugaron en la Q3 a salir con cuatro minutos de reloj, sin margen de error y cometiendo muchos en un circuito propenso. Con tráfico y la urgencia de sacar una buena vuelta, le funcionó a Verstappen, campeón de cuatro de las cinco carreras hasta ahora y de nuevo favorito para el sprint tras ganar hace dos semanas el de China. Leclerc se coló entre los Red Bull en una meritoria clasificación, después de apenas rodar tres vueltas en los libres. Una sesión que tampoco despejó dudas. El monegasco se quedó fuera por un trompo, Verstappen mandó con autoridad y Fernando Alonso guardó neumáticos. El doble campeón del mundo no pudo sacar partido al Aston Martin en Miami, y tendrá que buscar décimas en carrera, sin tiempo para probar ni mejorar en este formato de fin de semana. Mientras, Sainz se tuvo que conformar con la quinta plaza, cuando apuntaba a más durante las tandas anteriores. Esa Q3 no fue la soñada y el madrileño se vio por detrás de los Red Bull y de su compañero de equipo. La sorpresa fue la cuarta posición de Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) y los McLaren fallaron al final. Tanto Lando Norris, noveno, como Oscar Piastri, sexto, habían estado entre los mejores, pero no acertaron en la guinda con los neumáticos blandos a un viernes que fue mucho peor para Mercedes. Lewis Hamilton, peleado como muchos con el muro y la zona lenta, y George Russell se quedaron fuera de combate en la Q1.