Noche de 'Champions' en el Metropolitano

Madrid/Bilbao, 26 abr (EFE).- A falta de seis jornadas, el partido de este sábado en el Cívitas Metropolitano lo marca casi todo para el Atlético de Madrid y el Athletic Club Bilbao en el pulso que sostienen por la última posición para la Liga de Campeones, más incluso para el conjunto bilbaíno, tres puntos por detrás, mientras apenas les alcanza la vista ya a la tercera plaza.

Demasiado lejos por arriba el Girona, siete puntos por encima del Atlético y diez por delante del Athletic, y distanciado por abajo la Real Sociedad, a diez del equipo madrileño y a siete del bilbaíno, ya es un uno contra uno por una única plaza, la cuarta, en la máxima competición de la próxima temporada que empieza con un enfrentamiento directo. Crucial.

No es decisivo del todo. Aún quedarán cinco choques. Sí definitorio. Es un objetivo tan primordial e indispensable, una obligación, para el Atlético (este torneo le ha aportado 740 millones de euros en la era Simeone) que figura incluso en el contrato del técnico. No ha fallado en ninguno de sus once años completos al frente del equipo.

Y es un aliciente para el Athletic, ganador de la Copa del Rey. Quiere más. No juega la 'Champions' desde el 10 de diciembre de 2014, cuando ganó 2-0 al Bate Borisov y cuando quedó eliminado en la fase de grupos. Es su última participación en el torneo de los torneos de clubes, tan deslumbrante deportivamente y tan potente económicamente.

Está todo en juego. Sin excusas. La victoria es un impulso casi determinante para el Atlético, porque dispara la distancia hasta los seis puntos; el empate lo deja todo como está con la diferencia particular a favor del Athletic, ganador desbordante por 2-0 en la primera vuelta; y el triunfo visitante pondría al club bilbaíno por delante. Los dos dependen de sí mismos.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Axel Witsel, José María Giménez, Mario Hermoso, Samuel Lino; Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Pablo Barrios; Antoine Griezmann y Ángel Correa contra Unai Simón; Íñigo Lekue, Dani Vivian, Yeray Álvarez, Imanol García; Beñat Prados, Íñigo Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Oihen Sancet, Nico Williams; y Gorka Guruzeta.

Cuarto contra quinto. Las tres victorias consecutivas del Athletic sobre el Atlético -en la Copa del Rey, con sendos éxitos por 0-1 y 3-0, y en LaLiga, con un 2-0 en San Mamés-, contra la superioridad visible del conjunto madrileño en su balance de los últimos tiempos en su estadio contra el equipo bilbaíno, al que venció en 13 de sus 16 enfrentamientos.

Los 31 triunfos en sus últimos 35 partidos en el estadio Cívitas Metropolitano, donde el grupo de Simeone es un bloque solvente y ha logrado 43 de los 48 puntos por los que ha competido en esta Liga, nada que ver con el declive que demuestra como visitante (18 de 48 puntos), contra uno de los únicos dos rivales que lo han vencido en su casa en esta secuencia de encuentros, por 0-1 en la Copa del Rey, el pasado 7 de febrero, pero que tampoco atraviesa su mejor momento lejos de San Mamés: cinco victorias en 15 salidas.

Las dos derrotas que encadena el Atlético, con un espantoso encuentro en Vitoria el pasado domingo (2-0), después de tres triunfos consecutivos, y sus doce encuentros seguidos sin sostener su marco a cero, contra las tres jornadas sin ganar que enlaza el Athletic, superado 2-0 por el Real Madrid fuera y empatado por el Villarreal (1-1) y el Granada (1-1) en casa.

El Atlético más goleador también es el más goleado de la era Simeone, más vulnerable que nunca, mientras revive una situación de la que salió airoso en 2021-22, soporta las críticas de sus últimos fiascos, mantiene las bajas de Memphis Depay y Thomas Lemar, añade las ausencias por sanción de Stefan Savic y por lesión de Gabriel Paulista.

Y recupera a Marcos Llorente y, en principio, a Álvaro Morata. El delantero ya se ha reintegrado al grupo dentro del cuadro agudo de neuralgia del trigémino que sufre desde la pasada semana, aunque apunta a la suplencia, con Ángel Correa en ataque junto a Antoine Griezmann. El centrocampista volverá al carril derecho por Nahuel Molina.

Es uno de los tres cambios del once respecto al 2-0 en Vitoria. Los otros son Axel Witsel por Savic y, probablemente, Mario Hermoso por César Azpilicueta.

En el once seguirán el portero Jan Oblak; el central José María Giménez; el carrilero izquierdo Samuel Lino; los centrocampistas Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Pablo Barrios; y el delantero Antoine Griezmann, que sólo ha marcado tres goles en sus últimos 15 encuentros y del que el Atlético necesita reencontrar su mejor versión.

Enfrente, en el Athletic Club, tras sendos 1-1 ante el Villarreal y el Granada en dos encuentros en los que la afición rojiblanca acabó muy enfadada con los arbitrajes y en los que también se le notó a su equipo cierta bajada de tensión tras el éxito de la Copa del Rey, Ernesto Valverde encara el choque con problemas en los laterales, ya que tiene las bajas de Oscar de Marcos, por sanción, y Yuri Berchiche, confirmada este viernes, por lesión.

La ausencia de De Marcos la paliará Iñigo Lekue, jugador de la confianza de Valverde, y la de Yuri en principio la supliría Imanol García de Albéniz, aunque también podría ser que el lateral derecho fuese Beñat Prados y el izquierdo Lekue; si bien la irrupción de Prados como medio centro de entidad fue precisamente ante el Atlético en Liga y el rendimiento del navarro en los encuentros contra los del Cholo Simeone ha sido altísimo.

Esa decisión determinará quién será el acompañante de Íñigo Ruiz de Galarreta en el doble pivote, puesto para el que también cuenta un Mikel Vesga un tanto a la baja pero aún con consideración de titular.

Otra duda está en el centro de la defensa, donde su buen estado de forma y los problemas físicos durante la semana de Aitor Paredes parecen abrir un sitio a Yeray Álvarez junto a Dani Vivian.

Donde no hay dudas en el Athletic es en ataque, en el que se da por hecho que jugará el 'cuarteto mágico' que ha encontrado este curso Valverde: los Williams por las bandas, Oihan Sancet en la media punta y arriba un Gorka Guruzeta que suma ya esta temporada 16 goles, 14 en LaLiga.

- Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Correa.

Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Yeray, Imanol; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano).

Estadio: Cívitas Metropolitano.

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético de Madrid (4º, 61 puntos); Athletic Club (5º, 58 puntos).

La clave: Las bandas, con Lino y Llorente contra Nico e Iñaki Williams.

El dato: El Atlético ha perdido sus tres partidos de esta temporada con el Athletic Club, sin marcarle ningún gol: 0-1 y 3-0 en la Copa del Rey y 2-0 en LaLiga EA Sports.

Las frases:

Simeone: "El Athletic es intenso, agresivo, veloz de contragolpe..."

Galarreta: "Nos tomamos este partido como una final".

El entorno: Raúl García, actual jugador del Athletic Club que anunció su retirada al final de esta temporada, recibirá el cariño del Metropolitano y del Atlético de Madrid, con el que disputó 329 partidos, marcó 45 goles y logró siete títulos (una Liga, una Copa del Rey, dos Ligas Europa, dos Supercopas de Europa y una de España). EFE

id-ro/lm