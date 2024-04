Habitantes cercanos al lago salvadoreño Coatepeque solicitan agua potable y saneamiento

El Congo (El Salvador), 26 abr (EFE).- Un grupo de personas que viven en los alrededores del lago de Coatepeque, uno de los principales destinos turísticos de El Salvador y afectado por la proliferación de algas y la contaminación, solicitaron este viernes a las autoridades proyectos de agua potable y de saneamiento para evitar "más contaminación".

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador declaró recientemente estado de emergencia en el lago, situado en el departamento de El Congo, a más de 55 kilómetros al noroeste de San Salvador, por un plazo de 12 meses para evitar un "desastre ambiental" en la cuenca, de unos 68,69 kilómetros cuadrados.

En este contexto, portavoces de 17 comunidades del sector dijeron en una conferencia de prensa estar de acuerdo con la medida pero urgen la instalación de plantas de agua potable, un sistema adecuado de saneamiento y acompañamiento técnico a pescadores, agricultores y al sector turístico de la zona.

Bernardo Menéndez, presidente de una asociación que reúne a representantes de las comunidades, señaló que además solicitan que se mejore el sistema de recolección de basura y el manejo de desechos sólidos para que "estos no sean arrojados al lago".

"Si estas peticiones no se cumplen y no se resuelven en un año, que es lo que dura el decreto (de estado de emergencia), las condiciones del lago de Coatepeque no van a mejorar", advirtió.

Rubén González explicó que en la zona viven más de 7.000 personas y que solo una comunidad -de las 17- tiene una planta de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, que proceden de duchas, bañeras y lavamanos.

Señaló que los habitantes de la zona consumen agua del lago, aún cuando este liquido no es apto para ser injerido, y tiran las aguas residuales y desechos a la cuenca, lo que eleva la contaminación.

"Estamos en toda la disposición de no contaminar el lago, pero necesitamos del apoyo de las instituciones. En este lapso de tiempo, un año, esperamos que nos ayuden para llevar a cabo todas estas peticiones porque no es posible que vivamos sin agua potable y tomando agua del lago", subrayó.

Reiteró que los habitantes están "agradecidos con las acciones establecidas en el decreto que declara emergencia ambiental en el lago", pero enfatizó que "queremos sentir el apoyo y la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de nosotros".

"Queremos producir, ofrecer alimento, dar oportunidades a emprendedores, generar turismo responsable, por eso pedimos acercamiento, apertura y condiciones adecuadas para lograrlo", añadió.

El lago de Coatepeque es uno de los principales destinos turísticos del occidente salvadoreño; sin embargo, ambientalistas han señalado la contaminación que genera dicha actividad. EFE

sa/gf/enb

(video)