Colombia protesta ante EEUU por la inclusión de la investigación sobre el hijo de Petro en un informe de DDHH

El Gobierno de Colombia ha anunciado este martes que ha emitido una nota diplomática de protesta a Estados Unidos, después de que el Departamento de Estado incluyera un apartado sobre corrupción en Colombia en el que mencionaba las investigaciones abiertas sobre Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, por supuestos pagos irregulares durante la campaña presidencial. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, al ser preguntado sobre el nombramiento de la familia de Petro en el documento, se ha limitado a afirmar que el informe recoge "varias violaciones de Derechos Humanos" aportadas por Embajadas y Consulados, la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, y ha agregado que las considera "creíbles". "Colombia rechaza las expresiones y valoraciones de Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe. Además, sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad", reza un comunicado. Bogotá ha señalado "la importancia del principio de reciprocidad que rige las relaciones entre ambos países, incluyendo el respeto a la autonomía en las actuaciones y funciones de las instituciones gubernamentales de cada Estado". El informe recogía que "la Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano de Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022". Además, indica que la corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas y que los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. LÓPEZ OBRADOR CRITICA LA PUBLICACIÓN Por otro lado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado a Washington por la publicación de este informe anual en el que, en su caso, acusó a México de no investigar y enjuiciar a la mayoría de los grupos criminales responsables de hechos violentos y destacó graves problemas de corrupción, así como restricciones de la libertad de prensa. Así, el mandatario ha pedido a Washington respeto para México y su soberanía, señalando que no hace informes de cómo en Estados Unidos se hostiga a candidatos, se reprime a migrantes y se financia la guerra. "Ellos se sitúan como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían ser respetuosos con nosotros", ha dicho en declaraciones recogidas por el portal de noticias Animal Político. "Nosotros no les decimos: ¿Y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a (Julian) Assange (fundador de Wikileaks), que lo tienen encarcelado injustamente?", ha cuestionado durante su conferencia de prensa diaria.