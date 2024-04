De Xisca Perelló a Paula Echevarría, sin olvidar a Nieves Álvarez. Los mejores looks de los Premios Laureus

Madrid se ha convertido este 22 de abril en el epicentro mundial del glamour al acoger la gran gala de los Premios Laureus -conocidos como los Oscar del deporte- que este año celebran su 25º edición y por primera vez se celebran en la capital española. El Palacio de Cibeles se ha convertido en el escenario perfecto para una noche mágica en la que por la alfombra roja no solo desfilaron algunas estrellas de diferentes disciplinas de ayer y de hoy de la talla de Usain Bolt, Tom Brady, Martina Nvaratilova, Novak Djokovic, Nadia Comaneci, Miguel Indurain o Jude Bellingham, sino también numerosas celebrities que han deslumbrado con los espectaculares looks que han escogido para esta cita deportiva tan especial que rivaliza en glamour con los Goya o los Bafta. Los mejores estilismos de la noche de los Laureus, ¡a continuación! Teresa Urquijo. La flamante mujer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha debutado en una alfombra roja con su marido recién llegados de su luna de miel en Maldivas y Bután. Sonriente, y dando un paso al frente en lo que a su presencia pública se refiere tras su boda el pasado 6 de abril, la nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias lució un original vestido estilo casaca de Temperley London con un colorido estampado sobre fondo negro inspirado en las cartas del tarot. Xisca Perelló. Poco amiga de los photocalles multitudinarios, la mujer de Rafa Nadal ha hecho una excepción y ha posado con el tenista y su suegra, Ana María Perera, en una noche muy especial en la que la Fundación Rafa Nadal recibió un galardón por su labor. La mallorquina ha derrochado elegancia con un diseño sin mangas de lentejuelas y pedrería en color azul noche de Rosa Clará que ha combinado con unas preciosas sandalias metalizadas con tira cruzada al empeine. Nieves Álvarez. Siempre perfecta, la modelo destiló sofisticación con un espectacular vestido de Pronovias de pedrería en color champán con escote corazón y tul en la parte de la falda, ligeramente transparente y con corte sirena. Sandalias plateadas y una blazer en blanco roto sobre los hombros, el broche a uno de los mejores estilismos de la velada. Paula Echevarría. La actriz, inseparable de Miguel Torres, es de las que nunca deja indiferentes con sus looks. Convertida en el mejor ejemplo de las últimas tendencias fashion, y fiel a los diseños de fiesta voluminosos y llamativos, acaparó todas las miradas con un vestido bicolor en rojo y rosa fucia confeccionado en tafetán con abertura infinita lateral, escote corazón palabra de honor y cola. Isabel Díaz Ayuso. Recién llegada de los Premios Platino del Cine Iberoamericano celebrados en México, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido perderse la noche más glamourosa del deporte mundial, y ha enamorado con un vestido midi en color verde botella con cuello redondo, ribetes trenzados en blanco y detalle cut out en el abdomen. María Pombo. Acompañada de Pablo Castellano, la influencer ha sido de las pocas invitadas que ha optado por el negro con un elegantísimo vestido largo de Versace con escote palabra de honor ondulado, cuerpo ajustado y falda con corte sirena. Laura Escanes. Otra influencer que no se ha querido perder los premios y que ha escogido un look de inspiración nupcial de David Koma con cuello a la caja, manga corta, y cuerpo semitransparente de gasa en la parte del abdomen. Gemma Pinto. Enamoradísima de Marc Márquez, con quien derrochó complicidad en el photocall, la mejor amiga de Laura Escanes enamoró con un precioso vestido negro con escote corazón y detalle de flor tridimensional en color crema. Puro glamour. Carla Pereyra. La modelo argentina, que como no podía ser acudió acompañada por su marido Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, deslumbró con un precioso vestido 'de novia' de Santos Costura con abertura de vértigo en la falda, escote asimétrico y cuerpo de perlas. Garbiñe Muguruza. La tenista reaparecía tres días después de anunciar su retirada y lo hizo con su prometido Arthur Borges y un diseño morado con falda con volumen, escote halter y cuello con flores tridimensionales. Aitana Bonmatí. La futbolista de la Selección Española Femenina y del Barça, asistió acompañada por sus compañeras Salma Perelluela e Ivana Andrés, y brilló con luz propia con un vestido palabra de honor con drapeado en la parte frontal y cola de corte sirena en un favorecedor borgoña. Lidia Torrent. La comunicadora, con su pareja Jaime Astrain, ha lucido un ajustado vestido dorado de lentejuelas con tirante fino de la firma Jantaminia con el que presumió de su espectacular cuerpo. Paddy Noarbe. La influencer y mujer del futbolista Marcos Llorente ha dejado sin palabras a más de uno con un llamativo vestido inspiarado en el que lució Cristina Pedroche en las Campanadas de 2020 con corpiño rígido palabra de honor en color dorado y falda larga de terciopelo en color negro.