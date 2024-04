Al menos 150 detenidos durante las protestas propalestinas en la Universidad de Nueva York

Al menos 150 personas fueron detenidas en la noche del lunes durante las protestas propalestinas que se han llevado a cabo en los campus de la Universidad de Nueva York en medio de un incremento de las manifestaciones para pedir el fin de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. El subcomisionado de la Policía de Nueva York, Kaz Daughtry, ha indicado en la red social X que los manifestantes "optaron por la violencia" y desoyeron repetidamente los llamamientos de los agentes para disolver la protesta, que se llevó a cabo en la plaza Gould. "El profesionalismo y la compostura que mostraron nuestros agentes al despejar la plaza, a pesar de los peligrosos actos de agresión, son dignos de elogio", ha indicado, agregando que los manifestantes lanzaron botellas y sillas contra los agentes. Un portavoz de la Universidad de Nueva York, John Beckman, ha explicado en un comunicado que las protestas --en las que también participaron personas que no eran universitarios-- se llevaron a cabo "sin previo aviso" y "sin la autorización pertinente". "Fuimos testigos de un comportamiento turbulento, perturbador y provocador que interfirió con la seguridad de nuestra comunidad, y que ha demostrado cuán rápido una manifestación puede salirse fuera de control", ha agregado. Por su parte, el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha indicado este martes en rueda de prensa que, al igual que ocurrió con el movimiento 'Black Lives Matters', hay personas que utilizan estas manifestaciones para desatar el caos. "Personas que protestan pacíficamente por un tema no tiran botellas o sillas", ha señalado, agregando que hay esfuerzos persistentes de organización "orquestados" y que los manifestantes "deben cumplir con las regulaciones" de protesta en entornos públicos. Otras nueve personas han sido detenidas este martes por la mañana en el campus de Twin Cities de la Universidad de Minnesota, ubicada en Minneapolis, poco después de que los manifestantes intentasen acampar en los alrededores del auditorio Northrop. Numerosas protestas también se han llevado a cabo desde el lunes en los campus de la Universidad de California, en Berkeley, donde los manifestantes han instalado tiendas de campaña y pancartas en la plaza Sproul, según ha recogido la cadena CNN. También se han registrado manifestaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en Cambridge, y en la plaza Beinecke, donde hay varios campus de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Los arrestos se producen apenas días después de que al menos 100 personas fueran detenidas durante otra oleada de protestas en la Universidad de Columbia, que ha anunciado que las clases de su campus principal serán híbridas hasta que termine el semestre de primavera. Varios republicanos de la Cámara de Representantes estadounidense han pedido la dimisión de la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, por incumplir su responsabilidad para garantizar un ambiente seguro de aprendizaje.