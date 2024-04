Mueren dos agentes de aduanas en un ataque en el norte de Pakistán

Al menos dos agentes del servicio de aduanas de Pakistán han muerto este domingo tras ser tiroteados por personas no identificadas en la localidad de Dera Ismail Jan, situada en la provincia de Jíber Pajtunjua (norte), cerca de la frontera con Afganistán. La Policía ha indicado que el ataque se ha saldado con cuatro heridos y ha agregado que los atacantes han logrado darse a la fuga, sin que por ahora haya reclamación de la autoría del ataque, en medio del repunte de la inseguridad en esta zona del país, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha condenado el ataque y ha reiterado el compromiso de las autoridades para hacer frente al terrorismo, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del ataque, el segundo contra agentes de aduanas en tres días en Dera Ismail Jan. Así, al menos seis personas, entre ellas cinco agentes de aduanas, murieron el 18 de abril tras ser tiroteados por personas armadas no identificadas en esta misma localidad, tras lo que lograron darse a la fuga. Por el momento no hay detenidos en relación con estos incidentes.