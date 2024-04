Liberados 34 soldados retenidos por campesinos en el centro de Colombia

El Ejército de Colombia ha anunciado este domingo la liberación de tres suboficiales y 31 soldados de un comando que se encontraban retenidos desde el viernes por campesinos en Vista Hermosa, en el departamento de Meta, en el centro del país. "¡Feliz regreso a casa de nuestros 34 militares! El diálogo y la concertación dieron este buen resultado. No hay territorios vedados para la Fuerza Pública, a cuyos integrantes extiendo el mayor de los agradecimientos por su compromiso con todo el país", ha señalado la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, en un mensaje en su cuenta en la red social X. Asimismo, ha recalcado en un vídeo publicado en esta red social que las liberaciones han sido confirmadas por el comandante de la Fuerza d Tarea Conjunta Omega, general Carlos Marmolejo. "Han sido liberados los 34 soldados que habían sido retenidos de forma irregular en la zona rural de Vista Hermosa", ha sostenido. Cortés ha dado las gracias al "trabajo humanitario" por parte de Naciones Unidas y otros organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, antes de subrayar que "el Ejército nacional se mantendrá en la zona y Fiscalía General seguirá con las investigaciones". La retención de estos militares había sido condenada por Cortés, quien había responsabilizado del suceso a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que acusó de "instrumentalizar a la población civil para que se enfrenten a la fuerza pública". "Rechazamos de forma contundente la situación que se viene presentando en el municipio de Vista Hermosa como las disidencias de la FARC vienen instrumentalizando a la población civil para que se enfrenten a la fuerza pública, 31 soldados y otros oficiales retenidos", criticó. "Esta presión se da por las últimas capturas que hemos realizado de la mano de la fuerza pública a la estructura de estos grupos delincuenciales", señaló Cortes. "No me cansaré de decirlo, el corazón para aquellos que quieran la paz y toda la contundencia de la ley contra aquellos que quieran delinquir", zanjó.