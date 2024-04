J.A. Bayona y 'La Sociedad de la Nieve' arrasan en unos Platino muy éxitosos para España con 16 de los 23 premios

La gala de los Premios Platino en Riviera Maya (México) ha concluido este sábado 20 de abril tras una ceremonia de más de dos horas de duración en la que J.A. Bayona y 'La Sociedad de la Nieve' han sido los grandes triunfadores de una noche, marcada por ligeras críticas a la situación del cine argentino, y en la que España ha arrasado con un total de 16 galardones de las 23 categorías premiadas. La producción de Bayona ha recogido un total de seis premios de las siete categorías a las que aspiraba. Entre ellos, J.A. Bayona ha recogido el galardón a Mejor dirección y a Mejor Película Iberoamericana de Ficción. El cineasta ha apoyado a la cultura Argentina y ha defendido que el cine es una "herramienta de expresión" y que estar en contra del cine es "estar en contra de su propio país". "El cine es una herramienta de expresión. Estar en contra del cine es estar en contra de su propio país. Argentina, aquí estamos. No están solos. Arriba el cine argentino", ha reivindicado cuando ha recogido la estatuilla como mejor director. J.A. Bayona ha dedicado el premio a sus padres, a los que ha agradecido la "educación y cultura" recibida. "Hoy estoy aquí gracias a ellos. Vengo de un lugar humilde. Mis padres no tuvieron la libertad de escoger si estudiar o trabajar. Mi madre comenzó a trabajar a los 9 años y mi padre a los 15. Para ellos siempre fue muy importante la educación y cultura de sus hijos", ha contado. Posteriormente, en el momento de recoger la estatuilla de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Bayona ha reconocido que estrenar la cinta ha sido "difícil" y ha ensalzado que haya tenido más de 250 millones de espectadores, lo que le ha convertido en la tercera película más vista del año y la película española más vista en Netflix. "Hay que hacer las cosas diferentes para cambiar las reglas del juego. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y también tenemos al público al que tenemos que seducir. Tenemos el talento para hacerlo. Ha sido un placer volver a España para reencontrarme con mi esencia como director", ha afirmado. Los primeros premios de la película han llegado pasado el ecuador de la gala. El primero de ellos ha sido en Mejor Montaje y le han seguido las estatuillas en la categoría de dirección de fotografía; dirección de sonido. Las actrices Majida Issa y Esmeralda Pimentel han sido las dos encargadas de presentar los XI Premios Platino que han comenzado puntuales a las 20.00 hora local y que han regresado a México tras tres ediciones celebradas en Madrid por la pandemia. En el discurso inicial, las presentadoras han reivindicado la "libertad cultural" en Argentina y han alabado el español como lengua común de muchos países, además de apuntar que es la primera vez que dos mujeres se hacen cargo de la cita. "Arriba las mujeres", han enfatizado. Entre los premiados también ha destacado '20.000 especies de abejas', que ha logrado tres premios -además de uno más en categoría actoral-: Mejor guion, Mejor ópera prima y el galardón al cine y educación en valores. En el primero de ellos, su directora Estíbaliz Urresola ha ensalzado la diversidad del País Vasco y que se refleja en los Platino. "Yo vengo del País Vasco, un territorio donde se habla hasta tres idiomas y que está dividido por una frontera. Me siento parte de la diversidad que engloba estos premios, donde hay tantas gastronomías, culturas y gente", ha afirmado. Cuando ha recogido el galardón a Mejor ópera prima de ficción, la realizadora ha pedido que se deje de "cosificar" a las mujeres y ha instado a "cambiar" las narrativas. En la categoría de Mejor película de Animación, 'Robot dreams' de Pablo Berger ha logrado la estatuilla, como ya hiciera en los Premios Goya o en los Premios Forqué, y en su discurso ha deseado "larga vida" al cine iberoamericano. La película también se ha alzado con el Platino a Mejor música original. Los éxitos españoles se han replicado durante casi toda la gala, como en la categoría de mejor interpretación femenina, que ha ido a parar a Laia Costa, que no ha podido acudir a la gala, algo que se ha repetido entre algunos ganadores, mientras que Enzo Vogrincic ('La Sociedad de la Nieve') se ha alzado con el galardón a mejor interpretación masculina. El triunfo español ha continuado en la categoría femenina de reparto de miniserie o teleserie, donde Carmen Machi ha ganado el premio por su papel en 'La Mesías', de Los Javis, aunque no ha acudido a la gala por sus compromisos profesionales. En categoría masculina, el actor argentino Andy Chango se ha alzado con el galardón a mejor actor en miniserie o teleserie y ha recalcado que en Argentina se está "matando" la cultura. "Se está muriendo el mundo y la cultura que tanto amamos ya no va a existir más", ha comentado. También Lola Dueñas ha sido premiada por su papel de Montserrat en 'La Mesías' en la categoría de Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie, y se lo ha dedicado a sus dos "alhajas", en alusión Los Javis. El éxito nacional ha continuado con José Coronado, ganador del Platino a mejor interpretación masculina de reparto en 'Cerrar los Ojos' y con Ane Gabarain, Mejor interpretación femenina de reparto, por '20.000 especies de abejas', ambos actores no han podido acudir a la cita. España también ha repetido éxito en la Categoría de mejor comedia iberoamericana de ficción, con la cinta 'Bajo terapia', de Gerardo Herrero. Entre el resto de premiados, el cineasta Daniel Burman ha ganado el Platino a Mejor creador de serie o teleserie por 'Iosi, el espía arrepentido', que cuenta la historía de un agente de inteligencia argentino que se infiltra en la comunidad judía. En la categoría de Mejor película documental, la chilena Maite Alberdi y su 'Memoria infinita' han conseguido superar a otras producciones como 'El juicio' (Argentina); 'La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite' (España) y 'Una jauria llamada Ernesto' (México). A Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, la serie 'Barrabrava', de Uruguay ha ganado el galardón. Además, el Platino de Dirección de Arte ha ido a parar a Rodrigo Bazaes por la película chilena 'El conde', de Pablo Larraín. Chile también ha repetido éxito con la Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie, con el actor Alfredo Castro por su protagonista en 'Los mil días de Allende'. CECILIA ROTH PIDE "CONCIENCIA" AL CINE IBEROAMERICANO Por lo demás, los Premios Platino han otorgado el Premio de Honor a Cecilia Roth, que ha pedido a toda la industria iberoamericana que tenga conciencia de que hay que cuidar el cine porque "siempre está en peligro". "Necesito decir que tenemos que cuidar nuestro cine, que siempre está en peligro. La comunidad iberoamericana es un solo cine, un solo país. Cuando uno tiene problemas, hay que estar atento y ayudarlo. No pido ayuda, pido que tengamos conciencia del lugar que ocupamos. Convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños por ese cine que hacemos", ha afirmado. También en la gala se ha homenajeado a Rocío Durcal, fallecida en 2006, y con una gran trayectoria y respetada tanto en México como en España. Así, la primera canción en su memoria la ha interpretado Ana Mena, quien ha versionado 'La gata bajo la lluvia'. Además, en el apartado musical, lo más destacado ha sido la actuación inicial de Diana Hoyos y Gerónimo Rauch, que han realizado 'El fantasma de la ópera', una partitura del compositor Lucas Vidal; la canción 'Obsesión', de Juan Gabriel, interpretada por Ángela Aguilar. La música también ha homenajeado a las tradiciones y audiovisual mexicano con las canciones 'La bikina' y 'México en la piel', ambas de Luis Miguel, y 'La llorona', de Chavela Vargas, a tres voces: Ana Guerra, Mariaca Semprún y Majida Issa. La gala la ha cerrado David Bisbal con su canción 'Esclavo de tus besos' o 'Ave María'.