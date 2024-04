Francia Márquez asiste en Cartagena al estreno de 'Igualada', una película sobre su vida

Cartagena (Colombia), 19 abr (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, asistió este viernes al estreno de la película 'Igualada', que relata su lucha por la defensa del medioambiente y los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente del sur del país.

Al terminar la proyección de 'Igualada', que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), Márquez aseguró que se sentía muy conmovida porque viene de una comunidad "donde hay que ser atrevida para sobrevivir, donde hay que atreverse a soñar para poder desafiar los sonidos de la muerte y de la barbarie".

Márquez subrayó que en Colombia siempre se ha mostrado a las personas de piel negra como sirvientes: "En las (tele)novelas que veía siempre se mostraba a las mujeres negras como empleadas del servicio, por eso crecí sintiendo vergüenza de mi color, no me gustaba tener el cabello que tengo".

"En mi niñez no me enseñaron la historia que yo vi ahora que estuve en África, nunca me dijeron que allá había reyes como los europeos, a mí lo único que me decían es que ese era un continente miserable, donde vivían salvajes y que nosotros venimos de negros esclavos", comentó.

La vicepresidenta agregó: "Hoy sé que venimos de gente libre que ha sido esclavizada".

Francia Márquez nació en 1981 en un hogar humilde en Suárez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste). Fue madre soltera a los 16 años, trabajó como empleada doméstica y en la actualidad además de ser vicepresidenta también es ministra de Igualdad y Equidad.

El director de 'Igualada', el colombiano Juan Mejía, que estrenó la película en el Festival de Sundance, realizado en enero en Park City (Utah, EE.UU.), aseguró a EFE que "la película no es solo sobre Francia (Márquez), creo que es sobre una lucha que comenzó antes de Francia y que seguirá después de Francia".

Mejía detalló que el título de la película surgió cuando Márquez "lanza ese tuit donde dice que quiere ser presidenta de Colombia y comenzaron a llegar las respuestas. Una me pegó mucho porque decía: 'Esa negra, quién se cree que es. Mucha igualada'".

El director recordó que la hoy vicepresidenta respondió en plaza pública: "pues sí, soy igualada y qué, y somos igualadas porque queremos vivir en igualdad de condiciones a las que han vivido las élites de este país".

Para Mejía, "la campaña de Francia Márquez destapó una olla muy fea en nuestro país (...) y es ese racismo, esa misoginia y elitismo que aún es tan palpable y fuerte".

Desde pequeña, Márquez fue líder de su comunidad de mineros tradicionales del norte del Cauca, en los 90 luchó contra la desviación del río Ovejas, en 2014 tuvo que desplazarse de su territorio por amenazas y ese año lideró la 'Marcha de los turbantes' con la que consiguió limpiar su territorio de dragas de minería ilegal.

En 2018 le fue otorgado el Premio Goldman de MedioAmbiente y ha recibido varios reconocimientos por su defensa de los derechos humanos.

Ricardo Maldonado Rozo