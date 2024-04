El filósofo estadounidense Daniel Dennett muere a los 82 años por una enfermedad pulmonar

Nueva York, 19 abr (EFE).- El estadounidense Daniel C. Dennett, uno de los filósofos más leídos y discutidos en su país durante los últimos tiempos, falleció este viernes en Portland (Maine) a los 82 años por complicaciones de una enfermedad pulmonar, según confirmó su esposa, Susan Bell Dennett, a la prensa de EE.UU.

Su dilatada trayectoria deja más de veinte libros, algunos de ellos líderes de ventas como 'Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness' (1996), en los que se enfocó en diversos ámbitos como la conciencia, el libre albedrío, la religión y la biología evolutiva.

"No existe ciencia sin filosofía, solo existe ciencia cuyo bagaje filosófico se acepta sin discusión", defendía Dennett en el libro 'Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life' (1995), que le costó acalorados enfrentamientos con otros pensadores estadounidenses.

Dennett trató de explicar el desarrollo del cerebro en términos de la evolución de los seres humanos a partir de otras formas de vida animal durante toda la década de los noventa.

En 1991 ya expresó que la conciencia solo podía entenderse mediante la comprensión de la fisiología del cerebro, que él veía como una especie de "superordenador".

Posteriormente, la religión sería uno de sus grandes campos de estudio. El autor, abiertamente ateo, publicó una investigación junto a su colega Linda LaScola, titulada 'Caught in the Pulpit: Leaving Belief Behind' (2013), en la que entrevistaba a decenas de clérigos que revelaban su escepticismo pero consideraban que su labor proporcionaba consuelo a los fieles.

Sus obras incluso fueron contaron con adaptaciones musicales. Es el caso de 'Mind Out of Matter' (2014), en la que se involucró el ingenioso compositor estadounidense Scott Johnson, conocido por combinar melodías con discursos de distintas cadencias y timbres. EFE

