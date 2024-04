Cómo las cámaras térmicas y la IA de los drones ayudan a actualizar el censo de los orangutanes en Borneo

Los drones se han convertido en una dispositivo de apoyo en la gestión y el mantenimiento de ecosistemas naturales y especies animales, como ocurre en el recuento de la población de orangutanes de las selvas tropicales de la isla de Borneo (Asia). La Fundación Internacional del Orangután (OFI por sus siglas en inglés) ha denunciado una "crisis silenciosa" que se está produciendo en las selvas tropicales de Borneo, relacionada con la población de orangutanes, que cada vez se ve más amenazada ante la destrucción de su hábitat a causa de la actividad humana. Estos animales, que son los parientes mamíferos más cercanos a los humanos (comparten el 97% de los genes), se enfrentan a una situación cada vez más complicada, ya que sus hábitats están desapareciendo debido a actividades humanas que promueven la deforestación y la fragmentación. Tanto es así que, hace un siglo, Borneo albergaba aproximadamente 230.000 orangutanes. Esta cifra ha disminuido con el tiempo hasta llegar a cifras de entre 40.000 y 50.000 orangutanes en Borneo en 2004 y alrededor de 7.000 en la isla de Sumatra (Asia). En este marco, para que los miembros de la fundación, encargados de conservar el hábitat de los orangutanes y su especie, puedan evaluar la eficacia de sus intervenciones y actividades de protección, consideran esencial saber cuántos orangutanes existen actualmente, así como su ubicación o su estado. Sin embargo, según ha matizado esta organización, el censo oficial de los orangutanes está a punto de cumplir dos décadas, lo que se traduce en datos desactualizados e información errónea que, además, puede entorpecer las labores de protección. "Los orangutanes están en peligro crítico y ni siquiera sabemos cuántos quedan. Necesitamos un censo exacto, para poder determinar si el resto de nuestras actividades son eficaces o no", ha sentenciado la fundadora de la OFI, Biruté Mary Galdikas. De cara a ofrecer una solución a este panorama, la también investigadora y etóloga canadiense, Galdikas, y la estudiante de doctorado Ruth Linsky, han tabajado en una iniciativa que aprovecha la tecnología de los drones para actualizar los censos de los orangutanes. Según ha explicado la organización, los métodos tradicionales para llevar a cabo un censo de estos animales consisten en contar manualmente los nidos que dejan los orangutanes mientras atraviesan la selva. Es decir, los investigadores han de adentrarse en la selva y buscar señales de los nidos por zonas, lo que puede utilizarse para extrapolar la población. No obstante, se trata de una tarea compleja, ya que, además de tener que buscar entre el espeso bosque de la selva, los orangutanes construyen un nido nuevo cada noche. Por tanto, se trata de un método que requiere mucho tiempo, además de ser tedioso, inexacto e, incluso, peligroso. Ahora, con el uso de los drones, la labor de la organización para llevar a cabo el censo de esta especie está siendo mejorada a múltiples niveles. Estos dispositivos, permiten a los investigadores detectar y contar orangutanes directamente, ofreciendo así mayor precisión y resultados más rápidos. Asimismo, este método reduce el coste del proceso e implica un menor impacto ambiental, además de condiciones más seguras para los investigadores, que ya no tienen que adentrarse en la selva de la misma forma. De hecho, esta tecnología permite que los investigadores actualicen el censo de orangutanes "desde encima del denso dosel de las selvas tropicales de la isla Borneo", monitorizando a los orangutanes prácticamente desde un mismo lugar y aprovechando las capacidades de movilidad más avanzadas que ofrecen los drones. En concreto, los investigadores de la OFI están haciendo uso de drones térmicos, como es el caso del dron DJI Matrice 30T, equipado con capacidades avanzadas de imagen térmica, tecnología de zoom y funciones inteligentes. TECNOLOGÍA DEL DRON DJI MATRICE 30T El dron DJI Matrice 30T dispone de una cámara térmica que permite a los investigadores detectar y visualizar las formas de calor de los orangutanes, incluso en entornos difíciles con alta densidad de plantas y cobertura de copas. La tecnología de zoom integrada mejora la capacidad del dron para centrarse en áreas específicas que pueden ser de interés. De esta manera, se puede llevar a cabo un examen más detallado y preciso de la zona evitando perder información valiosa. Este dron también dispone de funciones impulsadas por IA, con las que es capaz de analizar datos térmicos y distinguir mejor a los orangutanes de su entorno, facilitando un recuento eficaz y preciso de los ejemplares. Con todo ello, la organización ha remarcado que, gracias a todas estas tecnologías, no sólo se agiliza el proceso de recuento, sino que también proporciona a los investigadores "un conocimiento exhaustivo de las poblaciones de orangutanes, contribuyendo a estrategias de conservación más informadas". SALVAR A OTRAS ESPECIES AMENAZADAS Además de ayudar a actualizar el censo de orangutanes, la OFI ha adelantado que este proyecto puede ayudar a salvar a otras especies amenazadas. Concretamente, sirviendo como modelo para soluciones de recuento eficaces. "La utilización de drones muestra el poder de la tecnología y la innovación en la protección de los habitantes más vulnerables del planeta", ha subrayado la organización, al tiempo que ha reiterado que se han convertido en una herramienta de "valor incalculable" para la investigación de la vida salvaje, ya que proporcionan datos precisos para "fundamentar las políticas de conservación y concienciar al público". Así, este proyecto sienta las bases para un censo de vida silvestre "más eficiente y preciso", comenzando con los orangutanes de la isla de Borneo. "El impacto potencial es profundo, ofrece esperanza para la supervivencia de especies en peligro de extinción y subraya el papel crucial que desempeña la innovación en los esfuerzos de conservación", ha concluido la OFI.