Olivia Palermo e Hiba Abouk, entre los invitados al desfile de Giambattista Valli en Barcelona

Continúa la Bridal Week de Barcelona, que este jueves ha vivido uno de sus momentos más esperados con la presentación de la primera colección nupcial de Giambattista Valli. Un espectacular desfile en la imponente Llotja del Mar en el que el italiano ha sorprendido con sus propuestas para novias con personalidad, y en el que ha habido una invitada muy especial que ha acaparado todos los flashes. Enamorada de nuestro país, y tras convertise en la gran protagonista del Salón de Moda Flamenca de Sevilla (SIMOF) el año pasado, Olivia Palermo ha regresado a España para arropar al diseñador italiano con su marido, el modelo Johannes Huebl, con el que una vez más ha derrochado complicidad a su paso por el photocall confirmando que son una de las parejas más consolidadas y enamoradas del panorama internacional. Siempre a la última, la 'it girl' neoyorkina ha lucido un minivestido negro con lentejuelas e incrustaciones doradas en el pecho y la cintura, y dos bolsillos laterales, que ha combinado con medias por debajo de la rodilla, stilettos y bolso con cadena al tono, consiguiendo un total look black ultrafemenino a la par que cañero. Rivalizando en estilo con Olivia Palermo, la actriz Hiba Abouk, que ha apostado por un minivestido negro de tweed con bordado en motivos naturales en color crema y torera a juego. Se trataba de la primera aparición de la actriz tras confirmarse que será una de las nuevas concursantes de 'Masterchef Celebrity 9'. "Todavía no hemos empezado pero estoy muy contenta. La cocina es una pasión para mí y me encanta comer, me gusta mucho la gastronomía y vamos a ver cómo va" nos ha contado ilusionada. Tampoco se han querido perder la propuesta nupcial de Giambattista Valli otros rostros conocidos como Blanca Romero, la condesa y modelo Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, Pelayo Díaz o Jaydy Michel, espectacular con un vestido de transparencias y motivos florales.