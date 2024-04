Nike habrá eliminado 700 empleos en su sede de Oregón en junio

(Bloomberg) -- Nike Inc. habrá eliminado unos 740 puestos de trabajo en su sede a finales de junio como parte de su plan plurianual de reducción de costos.

Michele Adams, vicepresidenta de soluciones de personal de Nike, señaló el viernes en una declaración al estado de Oregón que se trata de una “segunda fase de impactos” en los recorte de personal de la mayor empresa de ropa deportiva del mundo.

En diciembre, John Donahoe, director ejecutivo de Nike, anunció que la empresa con sede en Beaverton, Oregón, recortaría su plantilla global en un 2%, como parte de los esfuerzos de la dirección de lograr hasta US$2.000 millones en ahorros de costos durante los próximos tres años.

Los primeros despidos en Nike comenzaron en febrero y la compañía esperaba concluir el proceso al final de su año fiscal, según un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg News.

“Para competir, debemos editar, cambiar y desinvertir en el trabajo menos crítico para crear un mayor enfoque y capacidad para lo que más importa”, dijo Donahoe en el memorando.

