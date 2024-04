La Biblioteca Digital de la ONCE supera las 80.000 obras disponibles para sus más de 70.000 lectores ciegos

El Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) ha alcanzado, en el marco del Día Internacional del Libro --que se celebra cada 23 de abril--, las 80.000 obras en su Biblioteca Digital (BDO), disponible para las más de 70.000 personas ciegas que pertenecen a la organización. Desde el SBO de la ONCE, según ha señalado la organización, se adaptan a braille, relieve y audio los textos que las personas ciegas necesitan en su día a día, "desde libros hasta apuntes para estudiantes, exámenes, pruebas de valoración o artículos". El objetivo de la ONCE es fomentar la lectura y la cultura entre las personas ciegas y con discapacidad visual de España y también del resto del mundo, que pueden acceder al SBO, según indica, en virtud del Tratado de Marrakech. En concreto, los nuevos títulos se incluyen a la Biblioteca Digital a través de la "propia petición de los usuarios", un procedimiento que, como ha explicado la organización, involucra a "un gran número" de profesionales del SBO de la ONCE entre lectores, revisores de texto y técnicos de sonido. En 2023, según destaca, las personas ciegas realizaron más de medio millón de descargas. FOMENTO DE LA LECTURA EN EL SBO DE LA ONCE Además de la Biblioteca Digital de la ONCE, el SBO también impulsa la lectura a través de los Clubes de Lectura y las 'Tiflotecas' que se encuentran en todo el territorio nacional. En total, la organización ha creado 41 Clubes de Lectura, en los que se realizan diferentes actividades, talleres y tertulias literarias enfocadas, también, hacia el fomento del sistema de lectoescritura braille. Así, como ha explicado, las 'Tiflotecas' son espacios ubicados en los centros de la ONCE en los que se puede acceder al préstamo gratuito de obras en braille, así como visitar el Rincón del Relieve, donde es posible encontrar cuentos multiformato, mapas, obras pictóricas y elementos tridimensionales. Cada dos meses, desde el SBO, se actualiza una nueva 'Tifloteca' para fomentar la lectura de alguno de los títulos disponibles en la Biblioteca Digital; "desde el Trono de Hierro de Juego de Tronos, hasta edificios emblemáticos como la Torre de Belem (Portugal) y obras pictóricas como 'La joven de la perla' de Johanes Vermeer". ENCUENTRO LITERARIO DE LOS CLUBES DE LECTURA DE LA ONCE Con motivo del Día del Libro, desde el SBO se han preparado múltiples actividades, entre las que destaca el tradicional 'Encuentro Literario de los Clubes de Lectura de la ONCE' organizado junto a Planeta. Este año, el encuentro será emitido el próximo 26 de abril a las 11.00 horas con la ganadora del Premio Planeta 2023, Sonsoles Ónega, por el título 'Las hijas de la criada'. Dicha novela, según ha manifestado la organización, también se encuentra disponible en la BDO, gracias al acuerdo firmado por Planeta y el SBO para la cesión de los audiolibros de la editorial, y superó las más de 2.000 descargas en apenas un mes. Otras actividades que se han desarrollado son las jornadas de puertas abiertas al Servicio Bibliográfico de la ONCE a lo largo de esta semana, un taller de iniciación al braille el próximo 23 de abril y la participación de lectores ciegos en el XXVIII Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Asimismo, el cupón del día 23 de abril también está dedicado al Día del Libro, cinco millones de cupones que "invitan a dejar volar la imaginación a través de la lectura" con una ilustración de la mano del ilustrador René Merino.