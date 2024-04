EEUU asegura que "no ha estado implicado" en el ataque con drones ejecutado por Israel contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este viernes que Washington "no ha estado implicado" en el ataque con drones ejecutado por Israel contra Irán tras los ataques ejecutados por Teherán contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco. Estados Unidos no ha estado implicado en ninguna operación ofensiva", ha afirmado Blinken durante una rueda de prensa tras una reunión del G7 en Italia. "En lo que estamos centrados (...) es en el trabajo para reducir las tensiones ante cualquier potencial conflicto", ha agregado. "Hemos visto a Israel recibiendo un ataque sin precedentes, pero el foco es garantizar que Israel puede defenderse de forma efectiva y también reducir las tensiones y evitar un conflicto", ha señalado, en referencia al ataque ejecutado el sábado por Irán con cerca de 300 drones y misiles contra territorio israelí. Así, ha hecho referencia al comunicado publicado durante la jornada por el G7 tras la reunión en Capri y ha incidido en que el bloque "condena el ataque sin precedentes de Irán contra Israel". "Sin precedentes por su alcance y su escala", ha explicado, en referencia a que "fue un ataque directo contra Israel por parte de Irán" y a que "fueron usadas más de 300 municiones". "Estamos comprometidos con la seguridad de Israel y también con una reducción de las tensiones para intentar lograr que terminen las tensiones", ha afirmado Blinken, quien ha mostrado además el "compromiso" del G7 con que "Irán rinda cuentas por sus actividades desestabilizadoras, por el desarrollo de sus capacidades con misiles y drones". "El comunicado del G7 deja claro que se adoptarán sanciones adicionales durante los próximos días", ha afirmado, un día después de que Washington y Londres emitieran una nueva ronda de sanciones contra sujetos y empresas iraníes vinculadas a la fabricación de vehículos aéreos no tripulados. Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo, al tiempo que ha lanzado reiteradas advertencias sobre la posibilidad de una respuesta aún más dura en caso de que Israel lleve a cabo un nuevo ataque. La comunidad internacional ha expresado durante los últimos días una creciente preocupación por el aumento de las tensiones y la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo a través de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, por lo que ha llamado a las partes a la calma. "FOCO INTENSO" SOBRE GAZA Blinken ha recalcado además que Estados Unidos y sus aliados tiene "un foco intenso" sobre el conflicto en la Franja de Gaza ante la ofensiva israelí contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. En este sentido, ha reseñado que entre los principales objetivos está una "aplicación rápida de los compromisos humanitarios de Israel" y ha destacado los "pasos importantes durante las últimas dos semanas, con la apertura de más cruces, la entrada de más ayuda (...), pero necesitamos resultados sostenidos". El secretario de Estado estadounidense ha incidido además en la importancia de "un alto el fuego y la liberación de rehenes" y ha argüido que la falta de acuerdo entre Israel y Hamás deriva de la postura del grupo islamista, que ha reclamado una retirada militar de Israel, el derecho de retorno de los desplazados y el inicio de la reconstrucción de Gaza. "Lo único que esta en medio del pueblo de Gaza y un alto el fuego es Hamás, que está rechazando ofertas generosas por parte de Israel y que parece más interesado en un conflicto regional que en un alto el fuego que mejore las vidas de los palestinos", ha indicado Blinken, quien ha subrayado que Washington "no puede apoyar" a Israel si decide lanzar una ofensiva militar contra Rafá. El ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdulrahma al Thani, afirmó el miércoles que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para un posible alto el fuego en la Franja de Gaza atraviesan "una fase sensible". "Las negociaciones sobre Gaza están atravesando unos tropiezos y estamos intentando superarlos y poner fin al sufrimiento", dijo. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, ha informado de la muerte de cerca de 34.000 palestinos, a los que se suman más de 460 por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.