Cecilia Roth, Premio Platino de Honor, pide "ayuda" para el cine argentino: "Nos están desmantelando todo"

La actriz Cecilia Roth, que recibirá este sábado, 20 de abril, el Premio Platino de Honor en la gala de la XI edición de los galardones, ha realizado un "pedido de ayuda" porque como ha asegurado en Argentina se está haciendo "muy difícil" hacer cine y pide estar "atentos" porque "puede que el año que viene no haya ningún representante en los Platino porque no se hará ninguna película". "La cultura ahora es un punto casi de expulsión de todos aquellos que nos dedicamos a esto porque nos están desmantelando todo lo relacionado con la cultura y el cine. Quiero que esto se sepa en España y en Latinoamerica, es un pedido de ayuda porque en nuestro cine debemos estar atentos porque el año que viene quizá no hay ningún representante argentino porque este año puede que se haga ninguna película", ha asegurado en una rueda de prensa celebrada en el Parque Xcaret de Riviera Maya (México), ante una sala repleta de medios de comunicación de España y latinoamerica. La actriz ha ensalzado el audiovisual argentino y ha destacado que "cada vez es más beneficioso económicamente" y también cada vez más generan un interés "masivo". Además, ha advertido que un "viento fuerte" como el que está viviendo Argentina, en referencia a las políticas del presidente Javier Milei, puede "voltear toda la industria", y en especial al cine latinoamericano que "son países frágiles y vulnerables". Por otro lado, Cecilia Roth ha agradecido "enormemente" el premio y el cariño recibido. "El Premio Platino para mi es un país entero, en el cual podemos cruzarnos, conocernos, contarnos y hacerlo con nuestra propia identidad, pero a la vez tejidos con el mismo idioma", ha afirmado. Por su parte, el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), ha destacado que la trayectoria de Cecilia Roth "traspasa fronteras y une países cinematográficos" y ha enfatizado que es una actriz que "comprende la memoria sentimental de toda una lengua". Este galardón ha reconocido en anteriores ediciones a actores y actrices de la talla de Benicio del Toro, José Sacristán, Carmen Maura, Antonio Banderas o Adriana Barraza, entre otros. UNA TRAYECTORIA MARCADA POR PEDRO ALMODÓVAR La actriz se estableció en España en 1977 al participar en proyectos de directores como José Luis Garci, bajo las órdenes del que trabajó en 'Las verdes praderas' (1979), cinta a la que sucederían 'La familia, bien, gracias' (Pedro Masó, 1979) y 'El curso que amamos a Kim Novak' (Juan José Porto, 1980). Posteriormente, inició una fructífera colaboración con Pedro Almodóvar, con quien protagonizó películas icónicas como 'Pepi, Luci, Bom... y otras chicas del montón' (1980), 'Laberinto de pasiones' (1982) y 'Entre tinieblas' (1983). En 1998, Cecilia Roth hizo historia al convertirse en la primera actriz no española en ganar el Premio Goya como mejor actriz por su papel en 'Martín (Hache)', de Adolfo Aristarain. A este éxito profesional le sucedería la llegada del reconocimiento internacional de la mano de Pedro Almodóvar. La obtención por parte de la cinta del Premio Oscar como Mejor Película Extranjera en 1999 supuso el reconocimiento de Roth como actriz de proyección internacional. Almodóvar volvió a contar con ella en 2012 para el filme 'Los amantes pasajeros', y ese mismo año protagonizó 'Matrimonio' (Carlos Jaureguialzo) junto a Darío Grandinetti y 'Migas de pan' (Manane Rodríguez) en Uruguay. Roth retornó a España en 2018 para participar en la película 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar y en la serie de Movistar Plus+, 'El embarcadero'.