Un Cavani "salvaje" presenta su propia colección de vinos uruguayos al estilo 'Tarzán'

Buenos Aires, 18 abr (EFE).- Un hombre semidesnudo camina en medio de una naturaleza agreste en una noche tormentosa mientras un águila vigila su recorrido hasta que aquel observa un racimo de uvas. Es el uruguayo Edinson Cavani, delantero del Boca Juniors argentino, en el anuncio con el que presenta su primera colección de vinos.

"Cada vino es una historia, como la mía, desde el primer día que el fútbol me llevó a conectarme con ustedes, como me he conectado con la naturaleza y el paisaje de mi amado país desde siempre", declara el futbolista en la página web de la marca vitivinícola que lleva su nombre, 'Cavani Wines'.

Con el lema "Espíritu Salvaje", el jugador expuso este proyecto junto a las Bodegas Carrau, una de las más antiguas de Uruguay, cuyo origen se remonta hasta la región de Cataluña en 1752, y que contiene tres vinos con diferentes según la uva escogida: tannat, merlot y un 'blend' -mezcla de tipos- de una selección de racimos.

"Cada botella captura la esencia de mi profundo vínculo con la naturaleza y mi respeto por los dones que ésta nos brinda. Ojalá que puedan disfrutar tanto como yo de estas tres variedades nacionales y de las diferentes etiquetas, estos diseños que partieron hace años desde mi imaginación y que hoy me enorgullece ver materializadas en estas botellas para todos ustedes", explica la descripción del exjugador de Nápoles o Paris Saint-Germain.

Tras una primera temporada agridulce con el cuadro 'bostero', Cavani ha recuperado su excelente nivel goleador con ocho goles en doce partidos, lo que ha permitido al ariete uruguayo seguir honrando con sus dianas a los indios charrúas, a quienes simula en sus celebraciones haciendo el gesto del arco y la flecha.

Ese es, precisamente, el logotipo de estos caldos cultivados en la zona de Manga Rural, en las afueras de Montevideo.

El natural de Salto (este de Uruguay) obtuvo permiso del club para ausentarse durante unas horas y así poder presentar en su tierra esta colaboración donde el 'Matador' recuerda a Tarzán, el famoso personaje literario creado por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs.

Boca se enfrentará este domingo a su rival acérrimo, River Plate, en un partido único donde ambas aficiones estarán presentes por primera vez desde la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 que se disputó en Madrid y donde el conjunto 'millonario' terminó levantando su cuarto título en el máximo torneo continental. EFE

