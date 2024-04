VÍDEO: Líderes de los 27 reiteran la llamada a la cautela para evitar un "baño de sangre" en Oriente Próximo

Los líderes de la Unión Europea han reiterado este miércoles la llamada a la cautela en Oriente Próximo para evitar un "baño de sangre" en la región tras los ataques cruzados de Israel e Irán, que lanzó una ofensiva sin precedentes con 300 drones y misiles contra territorio israelí el pasado sábado. La tensión generada por el ataque de Irán ha copado la atención en las llegadas a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas donde el primer ministro irlandés, Simon Harris, ha expresado la condena a los actos "imprudentes" y "a gran escala" de Teherán. "La posición es clara hay que enfocarse en desescalar la crisis y que todas las partes muestren contención, porque sino puede provocarse una catástrofe significativa y un baño de sangre en una región que ya es inestable", ha afirmado. En la misma línea, el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha pedido "cautela extrema" en la región para evitar más muertes civiles. "Lo último que necesitamos es una escalada", ha reclamado, insistiendo en que hay "que hacer todo para que no haya más muertos en Gaza, Israel o Irán". "Las reacciones que vayan más allá de la contención pueden tener consecuencias dramáticas", ha avisado. A su llegada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "muy conforme" con la redacción del borrador de conclusiones porque, ha dicho, condena el ataque de Irán hacia Israel, se pide contención a las partes y un alto el fuego que permita la entrada de la ayuda humanitaria y plantea la celebración de una Conferencia de Paz, una referencia que sin embargo fuentes europeas señalan que no aparece en el borrador. El canciller germano, Olaf Scholz, ha subrayado que ahora las partes deben rebajar la crisis e Israel usar el éxito de haber repelido el ataque iraní para fortalecer su posición en la región y "no para responder con otro ataque masivo". MÁS SANCIONES A IRÁN Los líderes de la UE llegan a la cumbre con el compromiso de imponer más sanciones a Teherán por la ofensiva lanzado contra Israel. El último borrador de conclusiones al que ha tenido acceso Europa Press señala la adopción de "nuevas medidas restrictivas contra Irán, en particular en relación con los vehículos aéreos no tripulados y los misiles", línea que abrieron los ministros de Exteriores del bloque en su reunión de emergencia este martes. Así las cosas, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha defendido implicarse en la defensa de Israel con más sanciones contra Irán. "Es responsable de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, pero también por el apoyo militar a Rusia. Espero que seamos lo suficientemente exigentes con la política de sanciones", ha dicho. El canciller alemán ha defendido las sanciones aplicadas por la UE contra Irán hasta el momento, pero ha señalado que los líderes de los 27 tendrán que estudiar que otros posibles pasos pueden darse, aunque ha enfriado la opción de incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, algo que si defienden socios como Países Bajos o Bélgica, cuyo primer ministro ha señalado que el grupo paramilitar iraní tiene que ser sancionado. "Se necesita base legal y hay que hacer algo suficientemente sólido. Pero no porque sea difícil no hay que hacerlo", ha subrayado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/862773/1/lideres-27-reiteran-llamada-cautela-evitar-bano-sangre TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06