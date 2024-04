Paola Olmedo, su llamativa felicidad en el peor momento de José María Almoguera

Un nuevo frente abierto azota a José María Almoguera. Más distanciado que nunca de su madre, Carmen Borrego, y sin prisa por reconducir su relación porque lo único en lo que pensaría es en recuperar a Paola Olmedo, el nieto de María Teresa Campos vuelve a estar en el ojo del huracán después de que Edmundo Arrocet haya asegurado en la revista 'Diez minutos' que su abuela le echó de casa porque no le gustaban los hábitos de la que entonces era su novia. Irrumpiendo en esta guerra familiar en el peor momento posible, Bigote ha confirmado así lo que se venía rumoreando desde hace días: que José María tendría mucho que callar -y que Carmen como madre estaría protegiéndole de cosas que no le dejarían en buen lugar-, que un miembro del clan Campos le habría echado de casa, y que su tía Terelu le habría dejado un coche de la marca Mini que le habría devuelto completamente destrozado. Una nueva polémica que se suma a las informaciones que rodean a su matrimonio con Paola Olmedo. Y es que después de que se especulase con que su separación sería un montaje para ganar dinero rápido y fácil, lo último que se ha dicho es que José María lo está pasando fatal porque quiere reconciliarse con la madre de su hijo, pero que ésta tiene claro que no va a volver con él e incluso le habría bloqueado y su comunicación se limitaría a su pequeño y a través de terceros. Algo que Paola no confirma ni desmiente, aunque sí ha reconocido que ella está "bien". Y lo ha hecho con una llamativa sonrisa. Lejos de su cara seria y agobiada al ver a las cámaras en los últimos días, ahora se ha dejado ver de lo más relajada y risueña, dejando entrever que quizás sí es cierto que no se plantea dar una segunda oportunidad a su matrimonio.