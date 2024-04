El gobierno de Collboni pide no vincular el 'road show' en Barcelona con la contaminación de la ciudad

El concejal de Deportes del Ayuntamiento barcelonés, David Escudé, ha pedido este miércoles, durante la Comisión de Presidencia, no vincular el evento promocional de Fórmula 1 que habrá en el centro de Barcelona con la contaminación en la ciudad. Lo ha dicho a raíz de una proposición --que no se ha aprobado-- de los Comuns, en la que pedían al gobierno del alcalde Jaume Collboni retirar su apoyo al 'road show' de F1 que se prevé celebrar por el paseo de Gràcia, en el marco del Gran Premio de España. La proposición de BComú sostiene que el evento es "contradictorio con la lucha contra la emergencia climática, la pacificación del espacio público y perjudica los esfuerzo para reducir la masificación turística". Escudé ha dicho que el gobierno continúa trabajando para la movilidad sostenible y para reducir la contaminación en la ciudad: "No lo vinculen porque no tiene absolutamente nada que ver". "Queremos democratizar un deporte que a menudo se ve como un evento que tienen poco que ver con nuestros vecinos, y queremos apostar por un sector productivo como es el del motor", ha remarcado. LAS ENTIDADES SOCIALES, EN CONTRA Las entidades sociales y vecinales Catalunya Camina, Bicicleta Club de Catalunya, Prevenció d'Accidents de Trànsit, Federació d'associacions veïnals de Barcelona, Promoció del Transport Públic, Revolta Escolar, Mother's Rebellion Barcelona, Maragall Respira, Sant Martí Respira y Eixample Respira han formalizado este miércoles una queja contra el evento a la Sindicatura de Greuges. Acorde a un comunicado conjunto, han pedido al Ayuntamiento y a la Generalitat que no procedan con la exhibición de F1 porque presenta "un modelo de ciudad contrario" al que proponen. También reclaman invertir el dinero previsto para el evento en promover la movilidad sostenible, y que en sus políticas prioricen la salud y el bienestar del vecindario "por encima de la captación de más visitantes y el modelo de macroeventos en la ciudad".