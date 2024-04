Paz Padilla, Fran Rivera, Álex González o María del Monte. La variopinta pandilla del 'Turronero' en la Feria de Abril

Demostrando una vez más su espectacular poder de convocatoria, José Luis López 'El Turronero' se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la segunda jornada de la Feria de Abril al reunir, en su caseta, a un abanico de lo más variopinto de rostros conocidos que no dudaron en responder a su llamada para disfrutar de un plato de jamón, un rebujito y música flamenca en buena compañía. Con la sonada ausencia de Bertín Osborne, que aunque se encuentra muy bien evita este tipo de aglomeraciones como reveló su íntimo amigo, el popular empresario de Ubrique sí contó con la presencia en su '*pequeña celebración' -"se me ha ido de las manos porque al final se entera todo el mundo" ha reconocido entre risas por las decenas de personas que iban llegando a su caseta- de Francisco Rivera, "dispuesto a darlo todo" guitarra en mano y con la compañía de Lourdes Montes, radiante con un diseño de gitana de su propia firma, 'Miabril'. También María del Monte e Inmaculada Casal, que poco a poco retoman sus compromisos sociales tras la detención de Antonio Tejado por su presunta implicación en el violento robo que sufrieron el pasado agosto. Tras oponerse en un escrito que su abogado presentó al juez a la salida de la cárcel en libertad provisional de su sobrino, la folclórica -que no habla de este delicado asunto- sí ha confesado que cada vez se encuentra mejor: "Vamos para adelante" ha asegurado. El actor Álex González, que levantó más de un suspiro a pesar de optar por americana gris clarita y camiseta de algodón blanca en lugar del tradicional traje y corbata, llegaba a la fiesta de 'El Turronero' con otros famosos como Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, el torero Juan José Padilla, el periodista Carlos Herrera, el empresario Pedro Trapote, Miguel Báez 'El Litri'', Raquel Bollo, Gloria Camila o Jaime Martínez-Bordiu en compañía de su mujer Marta. "Es mi primera vez en la Feria y estoy encantado. Es un espectáculo y no hay que perdérselo. En la Feria es imposible no estar feliz" ha confesado Álex González, al que 'El Turronero' ha sorprendido con un paseo en coche de caballos por el Real. Y lo mejor, la compañía: Francisco Rivera fumándose un puro, y una divertida Paz Padilla a la que vimos haciendo gala de su sentido del humor bromeando con sus acompañantes en el carro. Un grupo de lo más original que ha puesto de manifiesto que el de Ubrique se ha convertido en el mejor anfitrión de la Feria.