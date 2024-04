Room Mate prevé ventas de 150 millones este año tras un 2023 récord y lanza Room Mate Collection

Room Mate Hotels anuncia el lanzamiento de su nueva marca 'Room Mate Collection', como parte de la estrategia de crecimiento planeada por la compañía presidida por Kike Sarasola para este año 2024, en el que espera alcanzar los 150 millones de euros de facturación creciendo sobre todo en el mercado europeo, con 13 nuevos hoteles previstos para los próximos 18 meses. "Estamos en el mercado activamente para crecer y no tenemos límite de inversión para mejorar la cadena", así de rotundo se mostró el directivo hotelero Kike Sarasola en una entrevista a Europa Press, en la que reconoció el apetito inversor de la compañía hotelera que se manifiesta dispuesta a comprar, alquilar o gestionar tanto hoteles independientes como grupos hoteleros para continuar expandiendo su marca de forma potente durante los próximos años. Este intenso crecimiento viene avalado por un muy positivo ejercicio de 2023 en el que la compañía registró el primer beneficio de su historia. El pasado año la compañía obtuvo un beneficio neto positivo, récord histórico, alcanzando los 15,7 millones de euros de beneficio bruto de explotación (Ebitda) normalizado y con un margen sobre ventas cercano al 15%. Un beneficio que prevé superar en más de un 50% para finales de 2024 con un Ebitda normalizado recurrente de 24,1 millones de euros, esto supone un crecimiento respecto de los datos reales del 2023 de 8,5 millones de euros (53,5% en términos relativos). Con todo ello aspira a alcanzar una cifra de ventas en torno a los 150 millones de euros, una vez estén ya todos los hoteles reformados y abiertos al 100%. "Me hace mucha ilusión de la compañía esté comenzando a crecer a diversificarse y tomar nuevos horizontes", aseguró el presidente ejecutivo de la hotelera para el que este año 2024 también será un año de crecimiento, "aunque menos explosivo que 2023". APUESTA POR EL 'LUJO SILENCIOSO'. En este favorable contexto, la cadena anuncia el 'rebranding' de su marca matriz y el lanzamiento de 'Room Mate Collection', una nueva marca para hoteles de 4 estrellas Plus, que surge como una evolución de la propia marca Room Mate para aquellos clientes que están demandando "un lujo silencioso, alejado del exceso o la ostentación", explica Kike Sarasola a Europa Press. Manteniendo la esencia de la marca, "pero con una decoración más serena y elegante y una atención al cliente más personalizada", la nueva marca mantiene "cualidades insignia de la cadena como son la localización en el centro de la ciudad o la tranquilidad de estar como en casa, señas de identidad de Room Mate a lo largo de su historia", puntualiza. De todos los establecimientos actuales, de momento, dos pasarán a formar parte de 'Room Mate Collection': Gerard (66 habitaciones) en Barcelona y Giulia (85 habitaciones) en Milán. El foco de la cadena en su modelo de crecimiento está puesto principalmente en Europa, particularmente en España e Italia donde se han registrado "crecimientos espectaculares". En estos momentos la cadena está estudiando operaciones interesantes en centros de ciudad (en forma de compra, alquiler o gestión), así como llevando a cabo negociaciones para incorporar nuevas unidades a finales de 2024 o primeros de 2025 en Reino Unido (Londres), Francia (París), Italia (Sicilia, Roma y Milán) y Alemania (Berlín, Hamburgo o Múnich). Un crecimiento que está apoyado por diversos fondos americanos, europeos y de Oriente Medio que se muestran dispuestos a comprar inmuebles para que sean gestionados por la compañía, según confirma la hotelera. "Room Mate Collection es la respuesta a la demanda del cliente Room Mate. Un 'level up' en disrupción y atención a nuestro ya de por sí standard de lujo asequible, tal como en su momento nos demandó crear apartamentos turísticos bajo la marca y así hicimos", explica el fundador de la compañía. El anuncio de la nueva imagen y la segunda marca de la compañía se ha realizado ante inversores y fondos durante la feria de inversión hotelera IFIH que se esta celebrando esa semana en Berlín. Room Mate Hotels encara esta nueva etapa con 'cero deuda' y con un 'rebranding' de marca que irá acompañado de nuevas unidades que se sumarán para finales de año, así como renovaciones en los actuales, nuevas ideas de atención al cliente o mejoras tecnológicas. ALCANZAR LOS 35 HOTELES. La cadena española cuenta en la actualidad con 22 hoteles (cerca de 1.700 habitaciones) repartidos en 5 países: 12 de ellos ubicados en España (principalmente Madrid y Barcelona) y 10 en el extranjero: 6 en Italia (Venecia, Florencia, Roma y Milán), 2 en Países Bajos (Ámsterdam y Rotterdam), uno en Reino Unido (Londres) y uno en Turquía (Estambul). Su objetivo es alcanzar los 35 hoteles en el próximo año y medio. Room Mate ha cerrado 2023 con "extraordinarios" resultados en todas sus plazas tanto en niveles de ventas como en tarifa media diaria (ADR), destacando especialmente los registrados Italia, con crecimientos de la de un 21% en Milán, 28% en Roma y casi 40% en Florencia, frente a 2022. El objetivo de Room Mate es seguir creciendo en toda Europa --acaba de abrir Lime Tree en Londres-- pero mantiene el foco puesto en Italia donde la cadena acaba de abrir Palazzo dei Fiori en Venecia y está a punto de inaugurar el hotel Capo d'Africa en Roma. "De aquí a final de año, con lo que tenemos ya en el 'pipeline' podremos incorporar de 3 a 5 hoteles más solo en este país", confirma Sarasola. Otra ciudad destacada para la cadena es Madrid posicionada entre los principales destinos de lujo y compras en Europa con crecimientos por encima del 20% el pasado año. "Apostamos firmemente por Madrid que ahora mismo es la ciudad más de moda en Europa y confiamos en su crecimiento", asegura el directivo quien reconoció que la posible vuelta a Estados Unidos se analizará aún a medio-largo plazo. NO HAY LIMITE DE INVERSIÓN. Las cifras de 2023 de la compañía son el resultado del crecimiento de ocupación y de precio medio (crecimiento en ventas en más del 25% frente a 2022) que la cadena confía en consolidar en los próximos meses gracias al proceso de renovación parcial o total de sus hoteles, en el que Room Mate espera invertir entre el período 2023-2025 más de 16 millones de euros. Con todo ello la compañía aspira a crecer hasta alcanzar los 35 hoteles en los próximos 18 meses y pasar de 1.700 habitaciones a 3.600, lo que supone un crecimiento exponencial que casi duplica su capacidad. La compañía que recibió a más de 2,4 millones de personas en sus establecimientos en 2023, el 91% de ellos internacionales, anunció el pasado mes de febrero una ampliación de capital por valor de 38,2 millones para financiar su expansión. De momento no están previstas nuevas ampliaciones porque, según aseguran, cuentan con suficiente caja y fondos para seguir creciendo. El apoyo del fondo de inversión alternativa estadounidense Angelo Gordon y el gestor hotelero Westmont Hospitality Group que compraron la compañía en julio de 2022 ha sido decisivo en la remontada empresarial. Manteniendo la filosofía de la empresa y sus valores, el crecimiento ha sido imparable. "Son unos inversores espectaculares y cuando se trabaja a gusto con la misma filosofía y metas ahí están los resultados", afirmó el presidente ejecutivo quien se muestra dispuesto a continuar invirtiendo e incluso pone la mirada en grupos hoteleros para que se unan al proyecto. "Tras un año de consolidación ahora es el momento de crecer imparables", concluye Sarasola.