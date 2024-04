Noruega entrega a Ucrania cazas F-16 y reconoce que ninguno de sus socios está haciendo "lo suficiente"

El Gobierno de Noruega ha informado este lunes de la entrega a Ucrania de aviones de combate F-16, una de las principales demandas de Kiev a sus socios. "Ninguno de nosotros está haciendo lo suficiente. Tenemos que hacer más y mejor", ha dicho el ministro noruego de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide. Con motivo de su visita oficial a Kiev, en donde se ha reunido con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, Eide ha afirmado que Ucrania necesita reforzar su capacidad para atacar la retaguardia de las líneas enemigas, motivo por el que Noruega ha decidido unirse a daneses y neerlandeses para entregar estos cazas F-16. "Los aviones serán los mejores modelos actualizados, aunque sean modelos antiguos", ha dicho el jefe de la diplomacia noruega, quien ha instado al resto de socios occidentales a seguir apoyando a Ucrania, recoge la agencia Ukrinform. "Tenemos que pensar nuevas formas estratégicas de ayudar a Ucrania para que pueda conservar su territorio, su soberanía, independencia y pueda tomar decisiones", ha dicho Eide, quien ha informado de conversaciones con otros socios para acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea, como los Patriot. En ese sentido, el ministro Kuleba ha trasladado a los medios que uno de los temas principales de estas negociaciones han sido la entrega de sistemas de defensa aérea, no solo los Patriot estadounidenses, sino también los noruegos NASAMS, que "ha demostrado su eficacia en Ucrania. "Agradecemos que el Gobierno noruego esté haciendo esfuerzos para que Ucrania tenga más sistemas de este tipo, pero también tiene las herramientas y las capacidades para ayudarnos a obtener sistemas Patriot de otros países", ha dicho. "No tengo ninguna duda de que Noruega está haciendo todo lo que puede. Todo esto no sucede en un día", ha concedido Kuleba, quien ha insistido en que este armamento debe entregarse a Ucrania "lo antes posible".