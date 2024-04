El primer ministro de Grecia descarta por el momento el envío de cazas F-16 a Ucrania: "No estamos preparados"

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha descartado este lunes el envío de cazas F-16 a Ucrania en el marco de la invasión rusa del territorio y ha expresado que el país "no está preparado" por el momento para ello a pesar de las insistencias de Kiev. "No solo respetamos sino defendemos los principios del orden internacional. Y siempre hemos estado en el lado correcto de la Historia. Así ocurre ahora, a medida que Ucrania se defiende de la brutal invasión rusa. Históricamente, tenemos fuertes lazos culturales y religiosos con Rusia, pero nos oponemos firmemente al régimen del Kremlin", ha puntualizado durante una entrevista con el diario polaco 'Rzeczpospolita'. Mitsotakis ha puntualizado que ha visitado personalmente Ucrania y ha recordado que se reunió el jueves pasado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Vilna, donde se comprometió a "seguir apoyando a Ucrania en la medida de sus capacidades, sin perjuicio de la propia capacidad de Grecia de defenderse". "No voy a entrar en los detalles operativos del apoyo que prestamos a Ucrania. Permítanme darles un ejemplo. Hemos suministrado un número significativo de proyectiles de 155 milímetros, que son especialmente importantes, ya que Ucrania se enfrenta actualmente a una grave escasez de artillería. Estamos estudiando constantemente cómo podemos seguir reforzando nuestro apoyo militar", ha puntualizado. "Debemos estar alerta", ha añadido. Sobre el ataque sufrido durante su visita a Odesa a principios de marzo, ha preferido no describirlo como un ataque contra un jefe de Gobierno de un Estado miembro de la OTAN. "Yo no iría tan lejos, pero no creo que fuera una coincidencia. Fue un acto de intimidación, pero he dicho muy claramente que no nos dejaremos intimidar. Nada cambiará en la postura de Grecia ni en la de la Unión Europea", ha aclarado. Por otra parte, ha alertado de que una victoria de Rusia supondría "una victoria de la dictadura sobre la democracia". "Sería un incentivo para otros países que quisieran cambiar sus fronteras por la fuerza y, por supuesto, acercaría mucho más la amenaza rusa a la UE", ha puntualizado. En este sentido, ha manifestado que Moscú está tratando de "influir en los resultados de las elecciones europeas", previstas para el mes de junio, "incluida Grecia". "Hay partidos que apoyan a Rusia más o menos abiertamente, por eso creo que la gente debe saber de qué se trata realmente y tener en cuenta que hay que tomarse en serio el ascensor de la extrema derecha en Europa".