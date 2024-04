Enrique Cerezo: "Si tenemos la suerte de que Atlético y Real Madrid se juntan en otra final, bienvenido sea"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se mostró a favor de que su club y el Real Madrid se junten "en otra final" de la Liga de Campeones, después de las de 2014 y 2016, al mismo tiempo que advirtió de que el Borussia Dortmund, su rival en cuartos de final de la presente edición, no es una "'perita en dulce'" y aseguró que Joao Félix "no tendrá problemas para quedarse en el FC Barcelona". "No hay ningún favorito claro, la eliminatoria está al 50-50. Somos dos buenos equipos, tenemos la oportunidad y la alegría de estar otra vez en cuartos de final y a ver si conseguimos llegar a las semifinales con un buen resultado", analizó el dirigente rojiblanco a los medios antes de la comida de directivas, previa al encuentro de esta noche (21.00) ante el Borussia Dortmund. Cerezo espera contar con el apoyo de un Metropolitano que "siempre aprieta y siempre va a intentar que su equipo gane, desde el primer aficionado hasta el último". "¿Conoces alguna 'perita en dulce' en el fútbol? Yo conozco pocas, muy pocas. Porque parece que todos son 'peritas en dulce', pero al final nos cuesta mucho trabajo ganar los partidos y a veces hasta perdemos", expresó. Además, se aventuró a desear una final para esta edición de la Champions. "Si tenemos la suerte de que los dos equipos de Madrid se juntan en otra final, pues oye, bienvenido sea. Lo único que hay que hacer para eso es ganar. Hasta ahora hemos demostrado que es mejor jugar la vuelta en casa, pero las circunstancias son así y a nosotros los equipos alemanes se nos dan bien", advirtió. "Griezmann es un jugador magnífico y lo importante es que se encuentre bien, que él quiere jugar este partido, tiene muchísima ilusión como todos los jugadores en jugar este partido. Nuestros jugadores son los mejores", elogió a la plantilla rojiblanca. Antes de valorar la situación de Joao Félix, cedido por el Atleti en el FC Barcelona, donde "no tendrá problema para quedarse" la próxima temporada. "Aquí le quiere todo el mundo, es un gran jugador, lo que pasa es que el sistema que aquí había no fue bueno para él. Él quiere jugar en el Barça, está contento", dijo. "En el Barça tendrá muy buenas tardes de éxito. Nosotros lo que queremos es que triunfe, porque se lo merece y porque realmente es uno de los mejores jugadores que hay en Europa. Si queréis lo repito más y lo digo ante notario", concluyó.