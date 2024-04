Turista estadounidense se queda con oferta hotelera y gastronómica de Madrid y el chino con la cultural y la de compras

El turista estadounidense se queda con la planta hotelera de lujo de Madrid, seguida por su oferta cultural y gastronómica; el chino aprecia el patrimonio cultural, su gastronomía y la oferta de compras y el latinoamericano da que visita la capital da más importancia a los lazos culturales y la gastronomía. Son las diferencias entre los tres principales perfiles del turismo de lujo que registra la capital, una de las grandes conclusiones del informe 'Traveller Persona: Perfiles del Turismo de Alto impacto', elaborado por Forward_Mad by Kleber Group para el Ayuntamiento de Madrid. "Madrid es reconocida como un destino sorprendente para el viajero de alto impacto. Este avance en el posicionamiento de nuestra ciudad como destino urbano prémium de primer orden supone una oportunidad única para seguir mejorando e incrementando la llegada de este perfil de visitante, su estancia y gasto en la capital", ha señalado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, desde la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor. El estudio presentado recoge las tendencias de consumo a través de encuestas realizadas en la ciudad a turistas procedentes de Estados Unidos, América Latina y China para "ayudar a comprender su comportamiento, las particularidades o motivaciones de este viajero que, al margen de su gran poder adquisitivo, se caracteriza por su acercamiento a la cultura local y por su interés en la autenticidad de destino, su artesanía, su gastronomía o sus experiencias personalizadas". EXPECTATIVAS Para los viajeros norteamericanos, la estancia en la capital supera un 45% las expectativas previas a su llegada. En el caso de los viajeros de origen chino es un 24% superior mientras que el latinoamericano encuentra un equilibrio entre sus experiencias y las expectativas del destino. El estudio señala tres de los atractivos con gran capacidad para diversificar la oferta de alto impacto en Madrid. Son la gastronomía, un activo pujante y de gran diversidad en la ciudad; el deporte y otras formas de ocio y entretenimiento, como los conciertos, los musicales, los festivales; y la artesanía, seña de identidad del destino. Este análisis apunta además que los altos índices de satisfacción son claves para fidelizar a este segmento y que deben mantenerse durante todo el proceso del viaje. TERCER DESTINO URBANO MÁS ATRACTIVO DEL MUNDO Maíllo ha trasladado a la prensa que Madrid es en este momento "el tercer destino urbano más atractivo del mundo". La ciudad ve "cómo el turismo internacional va ganando al turismo nacional, cómo ha crecido en un 24 por ciento el gasto turístico del turismo internacional". "Nuestra responsabilidad y nuestra obligación es conocer mejor al turista que viene a la ciudad de Madrid, cuáles son esas inquietudes, qué es lo que buscan del destino, cómo lo conocen, porque siete de cada diez es la primera vez que vienen a Madrid", ha explicado Maíllo sobre la necesidad de la herramienta presentada, con una combinación de datos cuantitativos y cualitativos. La apuesta de Madrid pasa "por el turismo de calidad frente a la cantidad". Almudena Maíllo ha insistido en que "es importante conocer qué es lo que buscan del destino y cómo se puede mejorar" con unos estudios que ayudan al Ayuntamiento en la elaboración del nuevo plan estratégico en el que está trabajando con el sector. "Es un momento muy bueno para Madrid pero no podemos quedarnos dormidos en los laureles sino que tenemos la ambición de seguir mejorando el posicionamiento de Madrid y eso lo queremos hacer conociendo mejor al turista que viene a Madrid, mejorando su experiencia e incidiendo en los retos que tenemos por delante", ha subrayado la concejala. También ha destacado la importancia de "saber que vienen en distintas épocas del año, lo que ayuda a trabajar para hacer Madrid un destino atractivo a lo largo durante todo el año y que hace que eso sea el modelo más sostenible, para no tener esos picos de turismo sino consolidarlo". Maíllo, si tuviera que elegir, se quedaría con un destino como Madrid porque es "fundamentalmente seguro, que es lo que más aprecia el turista de los tres perfiles internacionales analizados". Tampoco se ha olvidado de la cultura y la gastronomía. El turismo "siempre es un sector de oportunidades que genera riqueza en casi 62 sectores productivos de la ciudad porque son los hoteles, es la gastronomía, es el comercio, es la artesanía... genera una riqueza absolutamente transversal en la ciudad". TURISTA ALEMÁN También se han dado a conocer los datos del 'German Travel Trends', un estudio global sobre el turismo alemán que revela la importancia de este mercado emisor europeo y las claves para atraer a estos viajeros a Madrid. El alto impacto representa a un 8 por ciento de todo el mercado alemán. El gasto de este visitante oscila entre 3.100 y 10.000 euros por viaje, para estancias de una media de 11 días y un promedio de 3,2 viajes al año. La personalización del viaje es uno de los aspectos que más valoran, por ello las propuestas novedosas son fundamentales a la hora de atraer al turista de alto impacto alemán, pero también para alargar sus estancias y, sobre todo, para incrementar su gasto. En este sentido, más de un 55 por ciento está dispuesto a incrementar su gasto por un viaje sostenible, un 5 de ellos incluso por encima de la media.