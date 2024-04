Mari Ángeles Grajal se pronuncia sobre la demanda de Jacobo Ostos contra su hermano Jaime

Jacobo Ostos pasa a la acción después de que su hermano Jaime Ostos Jr se haya sentado en el plató de '¡De Viernes!' para arremeter contra él y contra su madre e insinuar que su padre no sería Jaime Ostos, sino un amante que Mari Ángeles Grajal habría tenido presuntamente cuando estaba embarazada. Tal y como han adelantado este domingo en 'Fiesta', el Dj tenía previsto presentar este lunes en los Juzgados de Torrejón una querella por derecho al honor y a la intimidad contra el hijo mayor del torero -fruto de su relación con Consuelo Alcalá- al que pediría 60.000 euros por daños y perjuicios. Acciones legales que Mari Ángeles ha confirmado con un asentimiento de cabeza y una ligera sonrisa a su llegada esta mañana a su puesto de trabajo. En la misma línea que ha mantenido desde que estalló la guerra con los hijos mayores de Jaime Ostos, la neumóloga ha asegurado que "no voy a decir nada", dejando en el aire si la demanda es solo en nombre de Jacobo o si ella también piensa querellarse contra Jaime Jr. "No voy a responder" ha insistido, sin aclarar si es cierto que su hijo va a pedir por derecho al honor y difamación 60.000 euros a su hermano. Parca en palabras, Grajal tampoco se ha pronunciado sobre el cumpleaños del torero, ya que su marido hubiese cumplido este 8 de abril 93 años. Una fecha muy especial que Jacobo ha recordado en sus redes sociales pero sobre la que su madre ha preferido no comentar nada.