José María Almoguera y Paola Olmedo, paso al frente tras su separación para destrozar a Carmen Borrego

Una semana después de salir a la luz su separación 9 meses después de convertirse en padres de su primer hijo en común, y sin llegar a celebrar su segundo aniversario de boda, José María Almoguera y Paola Olmedo han roto su silencio. Y para sorpresa de propios y extraños lo han hecho juntos a golpe de exclusiva en la revista 'Semana' y, además de hablar en primera persona sobre los motivos que les han llevado a romper su matrimonio, no han dudado en arremeter contra Carmen Borrego. El más desconocido del clan Campos da un paso al frente y en su primera entrevista confiesa que de no haber muerto su abuela, María Teresa Campos, no se hubiese reconciliado con su madre, a la que tanto él como su todavía mujer reprochan que vendiese la noticia de su embarazo. "Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes" desvela dolida la paraguaya que, además, ha 'acusado' a su suegra de llevar siempre a prensa detrás. Asegurando que Paola es la mujer de su vida, José María reconoce que se siente "culpable" por el daño que le han hecho a su mujer y no ocultan que han llorado mucho por situaciones y circunstancias que ellos no querían y en las que se vieron envueltas y que, dejan entrever, han influido mucho en su separación. Durísimas declaraciones sobre las que le hemos preguntado al hijo de Borrego este martes cuando ha acudido al domicilio conyugal para ver a su bebé. Serio, aunque con una actitud sorprendentemente tranquila teniendo en cuenta que su exclusiva destrozará a su madre cuando se entere, José María ha hecho oídos sordos a las preguntas de los reporteros y ha evitado pronunciarse sobre los motivos que le han llevado a romper su silencio de esta manera, guardando silencio acerca de si esta exclusiva romperá de nuevo la frágil 'paz' familiar.