¿Facilitará María del Monte la libertad de su sobrino? El abogado de Antonio Tejado responde

Dos semanas después de que su abogado solicitase formalmente al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla su libertad provisional, Antonio Tejado continúa esperando la decisión de la Justicia sobre su posible salida de prisión. Y hay una importante última hora que tiene que ver con María del Monte e Inmaculada Casal. Después de que la Fiscalía haya enviado un informe al juez en el que se opone a que el sobrino de la cantante -y el resto de los detenidos en el marco de la operación 'Abgena'- salgan de la cárcel, solicitando que en el caso de que se considere esta medida se imponga al ex de Rosario Mohedano una fianza de 100.000 euros, ha salido a la luz el momento exacto en el que la cantante de 'A la sombra de los pinos' supo que Antonio tenía algún tipo de vinculación con el violento robo que sufrieron su mujer y ella en su vivienda de las afueras de Sevilla el pasado 25 de agosto. A finales del mes de octubre, en concreto el día 31, María e Inmaculada prestaron declaración por el asalto en Comisaría y, por primera vez, los investigadores les contaron que el sobrino de la tonadillera estaría implicado en el suceso. Un trance durísimo del que la pareja no pudo decir nada a su entorno, aparentando total normalidad en su relación con Antonio y con el resto de su familia, hasta la detención del joven el pasado 9 de febrero acusado de ser el autor intelectual del atraco a la casa de su tía. A punto de someterse a un examen forense para determinar las secuelas psicológicar que arrastran tras el robo, y por las que podrían pedir daños y prejuicios en el juicio, ha salido a la luz que la salida de prisión de Tejado depende, en parte, de María e Inmaculada. Su abogado, Francisco Baena Bocanegra, deberá comunicar al juez en los próximos días si la pareja se opone o no a que su sobrino, y el resto de detenidos, consigan la libertad provisional o si, por el contrario, solicitan que continúen en la cárcel. Como han revelado en 'Así es la vida', es una decisión que habría provocado 'roces' entre la artista y su mujer. Mientras María se agarra a la esperanza de que Antonio pueda ser inocente, la periodista tiene claro que el joven tuvo algo que ver en el robo, un suceso traumático que a día de hoy todavía les impide conciliar el sueño. Sin embargo, y aunque ha habido una "disputa" entra ambas, la cantante apoyará a Inmaculada y dejará la decisión en manos de su abogado, que previsiblemente solicitará que Tejado continúe en prisión. Tras salir a la luz esta relevante información para el futuro del sobrino de la artista, su abogado se ha reunido con él en prisión. Parco en palabras, Fernando Velo ha confirmado que todavía no hay ninguna novedad respecto a la solicitud de libertad que hizo al Juzgado hace dos semanas, evitando pronunciarse sobre la decisión que tomará María del Monte respecto a su sobrino. Ni a su llegada al centro penitenciario de Sevilla 1 ni a su salida el abogado ha querido revelar si cree que la folclórica facilitará o por el contrario se opondrá a que Antonio salga de la cárcel, aunque sí ha confesado que tras conocer esta noticia su cliente está " bien y tranquilo, como siempre" y "esperando como todo el mundo" la resolución del juez sobre su petición de libertad provisional.