Regina José Galindo lleva a Nueva York "Tierra", un grito contra el genocidio que resuena

Nora Quintanilla

Nueva York, 2 abr (EFE).- La artista guatemalteca Regina José Galindo presentó este martes en Nueva York su instalación de vídeo 'Tierra' (2013), un grito silencioso contra el genocidio indígena durante la guerra civil en su país (1960-1996) que, asegura, encuentra eco en conflictos actuales como el palestino.

Galindo (Ciudad de Guatemala, 1974) se mantiene de pie sobre una parcela de hierba, desnuda y desafiante, mientras una excavadora va abriendo un foso a su alrededor en los 33 minutos que dura la pieza, que se podrá ver a gran escala a partir del jueves en el Museo de Arte Moderno (MoMA), en su sede PS1, en Queens.

La referente del arte de "performance" en Latinoamérica cuenta a EFE que acudió como oyente al juicio por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt en 2012, donde se detalló la masacre de miles de indígenas, la mayoría mayas ixiles; una experiencia que la inspiró a "gritar sobre la verdad de Guatemala".

"Fue impactante, durísimo: es muy distinto leer los testimonios de las víctimas que escucharlos en primera voz", recuerda la también poeta sobre aquel proceso contra Ríos Montt, que fue condenado por genocidio y delitos de lesa humanidad ocurridos durante su breve pero brutal gobierno, entre 1982 y 1983.

Galindo explica que otro de los testimonios que escuchó fue el de un militar protegido, que relató cómo el ejército abría fosas comunes con excavadoras "y tiraban los cuerpos de los indígenas, a veces vivos".

Han pasado once años desde que realizó "Tierra", adquirida por el MoMA en 2020, pero sostiene que es un proyecto con muchas "capas de información" y lecturas sobre la defensa del territorio, por lo que no pierde vigencia, y hace un posicionamiento político sin titubear.

"Puede ser una pieza muy actual que habla sobre la guerra y los conflictos de la tierra, lo que está sucediendo actualmente en Israel y Palestina: este genocidio que está sucediendo por quedarse con las tierras palestinas", abunda, para después sentenciar: "La tierra es el origen de los conflictos de la humanidad".

La comisaria de la exposición, Elena Ketelsen González, destaca que al llevar la obra a Queens, que tiene una gran población latina y centroamericana, espera abrir un debate sobre los acontecimientos en Guatemala y el discurso actual de la crisis migratoria, relacionado precisamente con la lucha sobre los territorios.

Galindo, que creció "con los golpes de estado y los gobiernos militares", considera que "no hay nadie en Guatemala que no haya sido afectado por lo que sucedió", e invitada a reflexionar, no duda en que es posible sanar, "pero para eso necesitamos que se acabe el expolio y el colonialismo", agrega.

Y hace una llamada, al recordar que se está celebrando el juicio contra Manual Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala (1982-1983), por la masacre de 1.771 indígenas durante el conflicto armado interno.

"En Guatemala tenemos otra oportunidad para hacer Justicia", añade. EFE

