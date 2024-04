Machado llama a una "protesta mundial" contra el "bloqueo electoral" en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha hecho un llamamiento a una "protesta mundial" para este sábado contra el "bloqueo electoral" en Venezuela, tras la inhabilitación que le ha imposibilitado presentarse como candidata a los comicios que convocados para el 28 de julio y en los que el presidente del país, Nicolás Maduro, busca hacerse con la reelección. "Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. Por eso, te invito a que este sábado, 6 de abril participes en la gran protesta mundial por las elecciones limpias y libres en Venezuela, contra el bloqueo electoral de Nicolás Maduro y en favor de la defensa de los Derechos Humanos", ha manifestado a través de un vídeo publicado en su perfil de la red social X, antes Twitter. Machado se ha dirigido así "a los venezolanos que viven en el exterior": "Tenemos derecho a elecciones limpias y libres. No tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas y hemos avanzado muchísimo, ya que con las elecciones primarias le demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio. Hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche", ha declarado. Asimismo, la líder opositora ha remarcado que tienen "la fuerza" al tener "el mandato de las primarias", rechazando los intentos de Maduro por "escoger" el "candidato que lo enfrente". "Este sábado el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad", ha agregado. La semana pasada Machado, sobre quien pesa una inhabilitación de quince años, anunció su retirada y presentó a Corina Yoris, que fue miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), como su sustituta, después de que no pudiera acceder al sistema para inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, el plazo cerró sin que Yoris pudiera registrarse. El CNE confirmó el listado definitivo de los candidatos para las elecciones presidenciales y en él figuran los nombres de Eduardo González Urrutia como aspirante de Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y de Manuel Rosales , del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), también integrado en la PUD.