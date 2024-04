José María Almoguera y Paola Olmedo, primeras reacciones después de su sorprendente ataque a Carmen Borrego

Una semana después de confirmarse su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo han decidido dar un paso al frente para zanjar las especulaciones que rodean a su ruptura menos de dos años después de su boda y tan solo 9 meses después de convertirse en padres de su primer hijo en común, Marc. Dejando claro que no ha habido terceras personas en su decisión y señalando directamente a Carmen Borrego, la expareja protagoniza la portada de la revista 'Semana' con una demoledora exclusiva que marcará un antes y un después en su relación con la hija de María Teresa Campos, a la que hacen varios reproches a lo largo de la entrevista, llegando a asegurar el joven que si no llega a morirse su abuela a día de hoy seguiría sin hablarse con su madre. Unas declaraciones que desconocemos si Carmen ha podido leer aunque todo apunta a que la organización de 'Supervivientes' la mantiene aislada y no será hasta este jueves, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, cuando se enterará en directo de lo que han dicho su hijo y su todavía nuera sobre ella. Ajenos a la repercusión que tiene (y tendrá) su exclusiva, José María y Paola continúan con sus vidas por separado. Sonriente, tranquilo y dando los "buenos días" a la prensa, el sobrino de Terelu Campos llegaba a las instalaciones de Mediaset -trabaja en la misma cadena que el resto de su familia- esta mañana sin revelar si su madre se ha puesto en contacto con él en las últimas horas y si cree que sus reproches aumentarán la brecha abierta en su familia. Casi a la misma hora, Paola reaparecía con la misma actitud relajada que su todavía marido, sonriendo ante las preguntas de la prensa pero dejando en el aire si Carmen ha sido la causante de su separación. La joven ha cambiado apresurada hasta su coche y tampoco ha querido aclarar si hay posibilidades de reconciliación con José María, con el que mantiene una relación cordial a pesar de su reciente ruptura.