Independiente Medellín viaja a Bolivia con seis bajas para enfrentar a Always Ready

Medellín (Colombia), 2 abr (EFE).- Deportivo Independiente Medellín (DIM), conducido por el técnico uruguayo Alfredo Arias, viajó en la noche de este martes a Santa Cruz de la Sierra, donde terminará de preparar el duelo del jueves ante el Always Ready boliviano por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

La escuadra colombiana debutará en la competición con seis ausencias, tres de ellas sensibles, y recibir un golpe en la liga local tras ser goleado 1-4 el domingo por América de Cali, resultado que lo mantiene fuera de la liguilla final del torneo.

Entre las bajas del Poderoso para su debut en el certamen continental está el defensa uruguayo José Aja, por la fractura de un hueso en un pie. Tampoco será de la partida por lesión el extremo Yairo Moreno, de 28 años, quien vistió las camisetas de los mexicanos León y Pachuca antes de regresar en 2023 al DIM.

Además, los atacantes Brayan León y Juan David Arizala quedaron a última hora fuera de grupo de viajeros por molestias musculares sufridas en el partido con América de Cali, mientras que el arquero José Luis Chunga y el delantero Kener Valencia continúan sus procesos de recuperación postquirúrgica.

En su desplazamiento a Bolivia, el DIM hizo escala en Bogotá para conectar en la noche con Santa Cruz de la Sierra, donde tendrá el miércoles en la tarde -en la sede de Oriente Petrolero- su último entrenamiento previo al partido con el club boliviano, ahora dirigido por el colombiano Flabio Torres.

"El jueves 4 de abril un primer grupo de staff y utilería viajará a la ciudad de El Alto sobre las 7:40 a.m. y el grupo de jugadores, cuerpo técnico y resto de la delegación tomará un vuelo sobre el mediodía rumbo al sitio del juego para llegar directamente al estadio", informó el club rojo en su sitio web.

También reveló que, desde que conoció a su rival boliviano, viene trabajando en su sede deportiva del municipio de Rionegro, con una altura intermedia, y "realizando sesiones de cámara hiperbárica diariamente".

El Estadio Municipal de Villa Ingenio, situado en la ciudad boliviana de El Alto a una altura de 4.090 metros sobre el nivel del mar, recibió la autorización de la Conmebol para ser sede de enfrentamientos en la Sudamericana, decisión sin precedentes para el fútbol boliviano y que le permite a Always Ready enfrentarse a rivales internacionales en uno de los estadios profesionales más elevados del planeta.

El DIM, ubicado en el Grupo A junto a Defensa y Justicia y Universidad César Vallejo, ocupa actualmente la casilla 12 en la liga colombiana con 18 puntos, a falta de cinco fechas para culminar la fase regular.

"Hay que enfocarnos en el partido que viene (ante Always Ready); hay que fortalecernos jugadores y cuerpo técnico, jugar mejor en todas las fases y no volver a cometer errores defensivos", expresó el técnico Arias, quien posiblemente alineará en Bolivia un once titular con Éder Chaux; Luis Manuel Orejuela, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño; Pablo Lima, Diego Moreno, Baldomero Perlaza; Miguel Monsalve; Ménder García y Jaime Peralta.