Pilar Rubio, su divertido plan con sus hijos tras celebrar por todo lo alto el 38 cumpleaños de Sergio Ramos

Semana repleta de celebraciones para la familia de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Este sábado el futbolista cumplía 38 años y, qué mejor forma de festejarlo que marcando el gol que dio la victoria al Sevilla frente al Getafe. Las celebraciones no se acababan ahí, puesto que aprovechando su estancia en Madrid soplaba las velas de su tarta acompañado por su mujer y por amigos como Pablo Motos en uno de los restaurantes más populares de la capital, 'Streetxo', del chef Dabiz Muñoz. Aunque a finales de 2023 sonaron insistentes rumores de crisis en torno a la pareja -una de las más consolidadas del panorama nacional- Pilar ha dejado claro que sigue tan enamorada de Ramos como el primer día dedicándole una romántica felicitación en redes sociales: "Que cada año que cumplas seas más feliz y se cumplan todos tus deseos". Unas palabras a las que el jugador respondía confesando que "celebrar el cumpleaños y la vida contigo es cumplir todos mis deseos. Te quiero con locura". ¡Amor en estado puro! Y sin tiempo apenas para recuperarse del cumpleaños de Sergio, tocaba una nueva celebración en la familia. Y es que el tercero de los hijos de la pareja, Alejandro, cumplió 6 años el pasado 26 de marzo y como no podía ser de otra manera su mamá le tenía preparada una sorpresa muy especial. Con la ausencia de Ramos por sus compromisos profesionales, Pilar organizó este domingo una jornada de lo más divertida en la que sus pequeños pudieron experimentar una de las aventuras más divertidas del momento. Junto a unos amigos, entre los que se encontraba el jugador del Sevilla Lucas Ocampos y su mujer Majo Barbeito, la presentadora acudió al centro 'HiFly Madrid' en el que los más pequeños y también los mayores pudieron experimentar en primera persona la sensación de volar a través del túnel del viento. Con el rostro muy serio al descubrir la presencia de fotógrafos, Pilar llegaba a la cita luciendo un look de lo más apropiado para la ocasión con pantalones cargo en color negro, chaqueta de cuadros también en negro y azul y botines track, una de las tendencias de la temporada.