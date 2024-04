El abogado de Juls Janeiro revela si ha tomado medidas por las informaciones sobre su relación con Pietro Costanzia

La detención de Pietro Costanzia, hermano de Carlo, por intento de asesinato en Italia tras agredir presuntamente con un machete a un joven el pasado 17 de marzo, ha sacado a la luz la relación que supuestamente habría mantenido durante meses con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia. Dispuesta a proteger a la influencer, a la que un juez ha reconocido su derecho a ser anónima tras la presión mediática que sufrió al cumplir la mayoría de edad, la odontóloga estallaba hace unos días en redes sociales y ha advertido con tomar medidas legales contra aquellos medios de comunicación que continúen hablando de su niña: "Para los fotógrafos y medios de comunicación que aún no se hayan enterado: mis hijos son personas anónimas. Seguiremos interponiendo las correspondientes demandas que sean oportunas". "Quien avisa no es traidor" ha dejado claro. La pregunta ahora está clara. ¿Han puesto María José y Jesulín el asunto en manos de la justicia para que cesen las informaciones sobre la presunta relación esporádica que su hija mantuvo con Pietro Costanzia? La respuesta es no, por lo menos por el momento. Así lo ha asegurado el abogado de la pareja, José Luis González Zapatero, que fue quien logró que un juez reconociese a la influencer su derecho a ser anónima: "Seguro que no" (se han emprendido acciones legales) ha aclarado, recordando que "hay una sentencia" por la que no se puede hablar de la hija del torero. Muy discreto, sin embargo, ha evitado revelar si dichas demandas llegarán en los próximos días para salvaguardar la intimidad de la joven.