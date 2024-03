Victoria Federica, más cercana que nunca, bromea con la prensa sobre su estado sentimental

Victoria Federica está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Inmersa en nuevos retos profesionales, con su futura participación en el programa de 'El Desafío', la nieta del Rey Juan Carlos I ha aprovechado un parón en el rodaje de la nueva temporada para escaparse junto a su íntima amiga Rocío Laffón a Sri Lanka. Ambas influencers llegaban al aeropuerto de Madrid con un moreno particular e intentando pasar desapercibidas entre la multitud. El equipo de Europa Press ha conseguido hablar con Victoria, quien a pesar de sus intentos por esquivar las preguntas de la prensa, ha acabado mostrando su cara más simpática y cercana con los periodistas. La hija de la Infanta Elena no ha querido desmentir si es cierto que le está costando adaptarse al formato televisivo en el que participa, aunque algo que sí ha querido saber es el nombre de nuestra reportera: "Es que te quiero llevar por tu nombre algún día, ¿no?". Tras obtener respuesta a su pregunta, ha sacado su mejor lado diciendo: "Encantada, Victoria". Aunque ya debería de estar acostumbrada a las cámaras, la sobrina del Rey Felipe VI no ha hablado sobre su experiencia en el programa ni tampoco sobre sus compañeros, entre los que se encuentra Genoveva Casanova: "Va, porfa, en serio, porfa. Ya no". Pero algo que sí que ha agradecido son los halagos de nuestra reportera por su moreno impecable: "Muchas gracias, de verdad". Un moreno que ha conseguido a cambio de pasar la Semana Santa lejos de los suyos y de las tradiciones españolas, algo que tampoco ha querido comentar. Finalmente, Victoria ha sacado su lado bromista que pocas veces podemos ver. Y es que cuando la joven ha sido preguntada por su nueva ilusión, ha respondido entre risas: "Uy, sí, cada día me ponéis una". Sobre el supuesto mote que esta le habría puesto, "limoncito", ella misma se ha sorprendido: "¿Cómo, cómo, cómo? Pues mira, lo sabes tú mejor que yo".