Varias familias de rehenes israelíes anuncian su incorporación a las protestas generales contra Netanyahu

Varias familias de rehenes israelíes en manos de las milicias palestinas desde el 7 de octubre han anunciado que se incorporarán a las protestas que desde hace meses exigen la dimisión del primer ministro del país, Benjamin Netanayhu. Uno de los portavoces de estas familias, Eli Albag, cuya hija Liri se encuentra en manos de Hamás, ha anunciado esta pasada noche que dejará de participar en las concentraciones de la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para incorporarse a las movilizaciones callejeras contra el primer ministro. "Este es el último shabbat que nos quedamos aquí. A partir de ahora estaremos en las calles. Es el momento de apagar las luces", declaró Albag durante la concentración en la plaza, recogida por el 'Times of Israel', en una noche del sábado que coincidió con la mayor movilización vista en Tel Aviv por el retorno de los rehenes desde el comienzo de la guerra con Hamás. Decenas de miles de personas marcharon entonces por las calles de las principales ciudades israelíes durante una serie de concentraciones que se saldaron con al menos 16 detenidos en Tel Aviv. La Policía, además, acabó interviniendo con fuerza para dispersar a 200 manifestantes que se saltaron el cordón que rodeaba las inmediaciones de la residencia particular de Netanyahu en la localidad costera de Cesarea. Las palabras del familiar fueron secundadas inmediatamente por el portavoz del Foro de las Familias de los Rehenes y de los Desaparecidos, Haim Rubinstein. "Las marchas han terminado. Las protestas acaban de comenzar", ha escrito en la red social X. Su plan inmediato consiste en el comienzo, este domingo, de una marcha hasta el Parlamento de Israel, la Knesset. Allí, si se lo permiten las fuerzas de seguridad, tienen intención de comenzar una acampada de cuatro días para pedir, simultáneamente, un acuerdo para la liberación de los rehenes y la celebración de nuevas elecciones en el país. Para la concentración de este domingo se espera la presencia del líder de la oposición israelí y ex primer ministro Yair Lapid, y familiares de víctimas de la masacre cometida por las milicias palestinas el 7 de octubre en el kibutz de Kfar Aza, como Shirel Hogel. También hablará Sigalit Hillel, cuyo hijo, Uri Tchernihovski, fue asesinado en la 'rave' asaltada por los milicianos ese día.