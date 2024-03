El Barça ajusta cuentas con el Levante y permite la escapada del Real Madrid en la segunda plaza de la Liga F

El FC Barcelona dio otro paso más hacia su quinto título consecutivo de la Liga F tras no dar margen a una nueva sorpresa ante el Levante UD, al que goleó esta vez a domicilio (0-5), lo que permitió que el Real Madrid, vencedor ante el Villarreal (0-2), se volviese a escapar en la segunda plaza y que el Atlético de Madrid recupere sus opciones de alcanzar la tercera plaza al batir (1-0) al Valencia, en partidos 1correspondientes a la vigesimosegunda jornada del campeonato. Después de que el Levante UD diese la sorpresa en el Johan Cruyff a principios de febrero y se convirtiese en el primer equipo en arañarle puntos al campeón en el torneo doméstico y ser el primero en hacerlo en su feudo desde su inauguración, el campeón de Europa ajustó cuentas con las 'granotas' antes del parón internacional y firmó otra victoria cómoda. Jonatan Giráldez apostó por las rotaciones y dejó a muchas de sus teóricas titulares en el banquillo, pero no tardó demasiado en ponerse por delante en el Ciutat de València, escenario elegido para recibir con honores al líder. Bruno Vilamala abrió a los cuatro minutos el marcador y pasada la media hora Salma Paralluelo aumentaría la distancia. Ambas jugadoras doblarían su cuenta particular tras el descanso y la joven Martina Fernández cerró la 'manita' en el minuto 67. La victoria blaugrana permitió al Real Madrid aumentar de nuevo a nueve puntos su ventaja en la segunda plaza. El conjunto madridista tiró de efectividad para salir airoso de su visita al Villarreal, al que derrotó por 0-2 con doblete de la delantera francesa Naomie Feller. El Levante UD, de todos modos, mantuvo su tercera posición ya que el Madrid CFF no pudo aprovechar esta derrota al caer también claramente a domicilio ante el Granada, que se impuso 3-0 al equipo madrileño para coger aire en la lucha por la salvación y dejar a su rival a un punto del conjunto valenciano. Sí sacó partido a la derrota 'granota' el Atlético de Madrid, que en el estreno de Arturo Ruiz como técnico, batió en casa con trabajo por la mínima al Valencia gracia a un tanto de Ajibade en el añadido del primer tiempo que deja a las colchoneras a un punto de la tercera plaza. Además, la jornada evidenció el gran momento del Athletic Club, que sumó su sexta victoria consecutiva al deshacerse en Lezama con autoridad del Levante Las Planas (4-1) con triplete en los primeros 45 minutos de Patricia Zugasti para colocarse a tan sólo cinco puntos del Levante UD. Por detrás, el Sevilla ganó el duelo directo contra la Real Sociedad, que alargó a seis sus encuentros ligueros sin ganar al caer por 4-2 en el Jesús Navas en un choque donde pasada la media hora ya cedía 3-0. Finalmente, el Costa Adeje Tenerife dio casi por sentenciada su permanencia al hundir un poco más al colista Sporting Club Huelva, al que remontó su tempranero gol inicial con dos tantos en la segunda parta para imponerse por 1-2, mientras que el Betis sigue siendo el otro equipo en zona de descenso tras no pasar del empate sin goles ante la SD Eibar.