Yoris no descarta un pacto con Rosales en las elecciones presidenciales de Venezuela

La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Corina Yoris, no descarta la posibilidad de alcanzar un pacto con Manuel Rosales con vistas a las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para el 28 de julio después de que Yoris quedara fuera por la imposibilidad de registrarse y Rosales sí haya sido aceptado como candidato. "Esas cosas no se pueden descartar. Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final", ha afirmado Yoris en una entrevista con el diario argentino 'Clarín'. Rosales, quien ya fue candidato opositor en 2006, está inscrito como representante de su partido, Un Nuevo Tiempo (UNT), formación que está integrada formalmente en la PUD. En la entrevista, Yoris destacó en cualquier caso que Rosales inscribió su candidatura de manera unilateral. El gobernador de Zulia no consultó con la PUD y por tanto "con todo el aprecio que le tengo, no es representante de la unidad, de la plataforma". "Si tomamos decisiones unilaterales rompemos la unidad que es lo que está garantizando que podamos llegar al final de todo este proceso", ha planteado a la vez que ha defendido que la candidata oficial debería ser María Corina Machado, quien se impuso en el proceso de elecciones primarias.