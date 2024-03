Rebeldes birmanos aseguran que están a punto de conquistar una de las principales rutas comerciales con China

Los rebeldes birmanos estiman que están a punto de hacerse con el control de una de las cinco principales rutas de comercio con China tras conquistar nueve centros de mando y medio centenar de puestos de control del Ejército birmano durante las últimas tres semanas en el estado de Kachin. El último episodio de la ofensiva en el estado ha sido protagonizado por la alianza de grupos rebeldes que conforman el Ejército para la Independencia de Kachin, la Fuerza de Defensa Popular de Kachin y el Ejército de Arakán, quienes aseguran que desde el pasado 7 de marzo han expulsado a las fuerzas de la junta militar golpista de Birmania de nueve localidades. El avance ha culminado esta semana con la toma de seis puestos de control en la ciudad fronteriza de Lweje, uno de los cinco puntos fronterizos oficiales entre China y el estado birmano, según recoge el portal de noticias The Irrawaddy, vinculado a la oposición. Los grupos de resistencia estiman que sólo quedan dos posiciones más de la junta por tomar en la carretera de 90 kilómetros que corre de oeste a este Bhamo y Lweje: Yaw Yone y Mada Bum, últimos puntos de control de la zona comercial entre China y Birmania. Los militares birmanos no se han pronunciado sobre esta información. Mientras tanto, la Alianza de las Tres Hermandades, otra coalición rebelde formada por el Ejército de Arakán, el Ejército de la Alianza Nacional Democrática y el Ejército de Liberación Nacional Taang, han declarado nuevos avances en los estados de Shan y Rajine, el último de ellos en el municipio de Ann de este último estado, donde han lanzado un ataque contra una de las bases militares más importantes de la zona, también según The Irrawaddy. La junta militar de Birmania asumió el poder por la fuerza el 1 de febrero de 2021 y forzó el exilio del Gobierno democráticamente electo del país a través de un golpe de Estado que, según activistas opositores, ha dejado hasta el momento unos 4.800 civiles muertos y 20.000 detenidos.