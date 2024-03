Crónica del FC Barcelona - UD Las Palmas, 1-0

El FC Barcelona venció (1-0) a la UD Las Palmas este sábado en la jornada 30 de LaLiga EA Sports para sacar tres puntos con los que presiona al líder Real Madrid, un triunfo trabajado, donde perdonaron buenas ocasiones pero ganaron por la mínima ante un rival que, con uno menos 65 minutos, aguantó de pie. Los de Xavi Hernández llegaron a sufrir en el Estadi Olímpic Lluís Companys, pese al buen inicio y las muchas llegadas. Ni con la expulsión de Álvaro Valles el Barça lo tuvo fácil. El gol de Raphinha en el minuto 59, tras un gran pase de Joao Félix, valió al equipo catalán para mantener su buena línea después del parón y colocarse a cinco puntos de un Madrid que juega el domingo contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu. El regreso tras los partidos internacionales trajo a un cuadro azulgrana con chispa y buenas intenciones en ataque. Los de Xavi, que siguen afinando además de cara al cruce contra el Paris Saint-Germain en cuartos de final de Champions el día 10, tuvieron buen ritmo, salieron con peligro y presionaron arriba. Lamine Yamal amenazó con acaparar los focos con un par de buenas arrancadas, pero el internacional español no tuvo su día de más relumbrón. En la presión y el robo, el Barça encontró un gol de Raphinha a los 20 minutos, pero el VAR llamó la atención de un fuera de juego. Los de Xavi ganaron mucho la espalda a la zaga canaria y, en otra de esas, llegó la roja de Valles, quien tuvo que salir lejos de su portería y cazó de mala manera al brasileño. El meta sustituto Escandell tuvo trabajo nada más entrar y el Barça perdonó con un balón al larguero de Lewandowski, y Raphinha tuvo otra muy clara que mandó desviada. En el descuento, Las Palmas asomó con un misil de falta directa de Coco muy cerca de la escuadra de Ter Stegen y, en la reanudación, no renunció a sus opciones. Al conjunto culé le faltó ese ritmo del inicio y la defensa amarilla, a gran nivel todo el encuentro, se hizo más fuerte. Los de García Pimienta también supieron hacer el partido más pesado y lento, sabiendo además del desgaste que acumulaban, pero el Barça, con mucho tiempo por delante, supo tener paciencia. Los de Xavi recuperaron alguna posesión más larga y esperaron el hueco, que lo vio Joao Félix, recién entrado del banquillo, en el desmarque de Raphinha, el que más había insistido. Sin embargo, los locales, con la entrada también de Ferran, no encontraron la sentencia, y Las Palmas murió en campo rival. García Pimienta sacó también la calidad de un equipo que, aunque no haya sido capaz de alcanzar la lucha por Europa, demostró en la Ciudad Condal su buen estilo y buenos jugadores, también su falta de gol quizá. Los de Las Palmas, con la entrada de Alberto Moleiro, se quedaron el balón por momentos y rondaron la meta rival, con el empate en el descuento en las bostas de su '10'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO; FC BARCELONA, 1 - UD LAS PALMAS, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Sergi Roberto (Oriol Romeu, min.81), Fermín (Joao Félix, min.56), Gündogan; Raphinha, Lamine Yamal (Ferran, min.71) y Lewandowski (Vitor Roque, min.81). UD LAS PALMAS: Valles; Álex Suárez, Mármol, Coco, Sergi Cardona (Benito, min.79); Loiodice (Moleiro, min.71), Javi Muñoz (Campaña, min.72), Kirian, Marvin, Munir (Escandell min.28) y Sandro (Marc Cardona, min.78). --GOL: 1 - 0, min.59, Raphinha. --ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó a Gündogan (min.51), Roberto (min.63), Iñigo Martínez (min.64), Lewandowski (min.81) y Cancelo (min.84) por parte del Barça. Y a Cardona (min.14) en Las Palmas. Expulsó por roja directa a Valles (min.24). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.