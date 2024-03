UE dice que veto de Rusia al panel sobre Corea del Norte es un intento de "ocultar" el envío de armamento

La Unión Europea ha afirmado este viernes que el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a una resolución para ampliar el mandato de un panel de expertos que supervisa las sanciones contra Corea del Norte es un intento de "ocultar" la transferencia de armamento entre Moscú y Pyongyang. "La UE considera que el veto de la Federación de Rusia es un intento de ocultar las transferencias ilegales de armas entre Corea del Norte y Rusia en el contexto de la guerra ilegal de agresión de esta última contra Ucrania", han indicado en un comunicado conjunto los Estados miembros. En este sentido, han condenado "enérgicamente" esta decisión que "socava la estructura mundial de no proliferación" de armas nucleares y que "afectará gravemente a la capacidad de todos los Estados miembros de Naciones Unidas de implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad". "Instamos a la Federación de Rusia a que reconsidere la decisión y siga cooperando con Naciones Unidas y sus Estados miembros en relación con el expediente de Corea del Norte", han zanjado en el citado comunicado. En total, trece miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron en la víspera a favor de la extensión del mandato del panel de expertos hasta el 30 de abril de 2025, si bien Rusia ejerció su poder de veto y China se abstuvo. CHINA CRITICA LA "IMPOSICIÓN CIEGA" DE SANCIONES El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado este viernes en una rueda de prensa que Pekín se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad debido a que "que no se han tenido en cuenta las opiniones razonables de Rusia". "En medio de las continuas tensiones en la península de Corea, la imposición ciega de sanciones y la presión no resolverán el problema. Una solución política es la única salida viable. Esperamos que el Consejo de Seguridad y las partes pertinentes realicen esfuerzos constructivos con ese fin", ha agregado. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró en la víspera en una rueda de prensa que la decisión fue "imprudente", ya que "socava las importantes sanciones impuestas" contra Corea del Norte en respuesta a sus múltiples pruebas nucleares y lanzamientos de misiles. El mandato del panel de expertos expirará el próximo 30 de abril. La votación se da después de que Estados Unidos haya acusado a Corea del Norte de transferir armas a Rusia que se habrían utilizado en el marco de la guerra de Ucrania.