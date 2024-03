Terelu Campos y Carmen Borrego, más unidas que nunca a pesar de la distancia en 'Supervivientes'

La hija de María Teresa Campos se encuentra aislada de sus compañeros tras haber sufrido varios ataques de ansiedad por los que tuvo que ser atendida por el equipo médico y psicológico del programa. Sin saber que su hijo, José María Almoguera, protagoniza los titulares por los rumores sobre una posible ruptura con Paola Olmedo, continúa ajena al revuelo mediático de su familia. A esto se le suma que la Semana Santa es una festividad muy importante para Carmen Borrego, una época que celebraba con su madre en Málaga y cuya ausencia está afectándole en el día a día. Es por ello por lo que el programa ha querido prepararle una sorpresa de lo más especial para transmitirle un poco de energía. Terelu Campos entraba en conexión y transmitía sus sensaciones sobre cómo veía a su hermana en el concurso: "tengo la sensación que se ha metido en un bucle. En el que me preocupa, pero me preocupa porque sé que le va a ser difícil salir de él. ¿Sabes? Porque la conozco muy bien, es mi hermana, llevo 14 meses con ella. Cuando su mente se apodera, reconducirse, ella misma, que lo reconoce, le cuesta, le cuesta mucho". Carlos Sobera conectaba con Carmen Borrego y le preguntaba por Semana Santa, sabiendo que es un tema muy delicado para ella. Rápidamente, reconocía: "Madre mía, no me lo recuerdes, que me vas a hacer llorar". El presentador le desvelaba que le habían preparado una sorpresa para que se sintiera más cerca de su madre y ella se emocionaba al escuchar a su hermana tranquilizarla: "Estamos muy bien, todo está bien, cariño. Estáte tranquila, todo está bien, todo está tranquilo". La hermana mayor le contaba cómo estaba en Málaga, cumpliendo con la tradición familiar y le daba ánimos para continuar con su aventura: "Carmen, es que todavía sé que eres capaz de mucho más. Tienes que controlar lo que hablamos. La mente es nuestra peor enemiga, y tú lo sabes, que ahí va a ser tu peor enemiga y la peor enemiga de tus compañeros". Al borde de las lágrimas, Carmen se confesaba con ella en directo: "Por fin me he dado cuenta de que no está, que no va a estar nunca". Terelu intentaba transmitirle que su madre siempre va a estar a su lado, apoyándoles y dándoles fuerza pero Carmen, devastaba, respondía "ni me está viendo, ni me está esperando". Terelu le recordaba que a María Teresa Campos no le habría gustado verle sufrir. Las hermanas aprovechaban el momento para declararse su amor, algo que se ha puesto en duda en los últimos años: "Que sepa todo el mundo lo que te quiero, que sepa todo el mundo lo que te necesito y que sepa todo el mundo que te quiero a mi lado siempre". Para terminar, Terelu le mandaba su último mensaje de aliento: "Lo primero, Carmen, salir de ese bucle que eres capaz, es otro reto, consigue superar ese reto, que sé que estoy segura que puedes hacerlo, si de verdad creyera que no, no te lo diría, que sabes que te quiero con locura, que me gustaría que disfrutaras. Que una vez pasado lo peor, que son las tres primeras semanas, ahora te permitieras poder disfrutar de que tu cuerpo empiece a ya dar como el del resto de los compañeros".